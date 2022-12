Il movimento “La Base” in piazza per difendere il reddito di cittadinanza

COSENZA – Piccola sorpresa per i bimbi ricoverati nell’Unità Operativa Pediatria e Unità Operativa Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale “Annunziata” Azienda Ospedaliera di Cosenza. Questa mattina, accolto dal dirigente dottor Natale Dodaro, un Sottufficiale dell’Aeronautica Militare – che per l’occasione ha tolto stellette e uniforme per indossare le vesti di Babbo Natale – ha percorso le corsie del presidio ospedaliero con un sacco pieno di regali. I doni sono stati il frutto di una iniziativa benefica del personale militare e civile del Distaccamento Aeronautico di Montescuro che, dopo aver dato vita in passato a Spider Man per la consegna delle uova pasquali, ha pensato di fare qualcosa per i piccoli pazienti anche nel periodo natalizio. I sorrisi dei bambini sono stata la dimostrazione di come, anche con piccoli gesti, si possa regalare attimi di felicità a chi – già in tenera età – è messo a dura prova dalla vita.

Al termine dell’iniziativa il tenente colonnello Massimo Alligri, comandante del Reparto silano, ha ringraziato tutto il personale medico ed infermieristico per aver permesso di concretizzare questa idea, anche alla luce delle stringenti normative anti Covid. Il distaccamento Aeronautico di Montescuro, assicura il supporto logistico all’attività addestrativa in materia di Force Protection per i reparti speciali dell’Aeronautica Militare e quello delle altre Forze Armate.

Garantisce con proprio personale specialista, il funzionamento degli apparati di telecomunicazione, informatica operativa e assistenza alla navigazione aerea, fornendo ospitalità agli apparati dell’Esercito Italiano e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Inoltre, la Stazione Meteorologica insediata nel Reparto, è inclusa nella rete di osservazione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Nel rispetto degli standard previsti dall’Organizzazione Metereologica Mondiale (OMM), effettua la rilevazione delle variabili atmosferiche e dei fenomeni in atto con l’impiego di personale qualificato e l’utilizzo di strumenti di misurazione tecnologici.