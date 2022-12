Cosenza, ripristinato il contributo per la Biblioteca Civica. Ma restano i debiti - QuiCosenza.it

COSENZA – Il capodanno di Cosenza è salvo. La conferma alla nostra redazione arriva dal sindaco Franz Caruso che ci ha spiegato come la Regione sia riuscita ad intercettare e stanziare all’Amministrazione brutia per organizzare i festeggiamenti in piazza per celebrare l’inizio dell’anno nuovo. Ora tocca al Comune organizzare, in questi pochi giorni rimanenti, per dare una festa degna alla città.

Le polemiche sul Capodanno

Il mancato Capodanno a Cosenza aveva sollevato un polverone di polemiche con accuse e controaccuse tra Giunta attuale ed ex amministrazione. Una tensione che era sfociata a colpi di note stampa, in cui la maggioranza accusava l’ex sindaco di Cosenza e ora senatore, Mario Occhiuto, di aver oster dirottato i finanziamenti per l’evento dell’anno nella città brutia facendo pressione sui vertici romani. Dal suo canto, il primo cittadino di Cosenza, tornato sulla questione, aveva spiegato alla nostra redazione i motivi di un capodanno senza concerto, ribadendo che non avrebbe mai spostato soldi vincolati per l’evento.