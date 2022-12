Cosenza, i terribili effetti dell’utilizzo dei fuochi d’artificio illegali – VIDEO

COSENZA – Dopo due anni di pandemia si ha voglia di salutare l’arrivo del nuovo anno con i tradizionali fuochi di Capodanno. In numerosi comuni i sindaci, hanno emanato ordinanze per vietare l’utilizzo dei botti. E’ importante saper distinguere all’atto dell’acquisto dei fuochi, quelli legali e regolarmente venduti negli esercizi commerciali, dai “botti” illegali che non presentano le certificazioni di legge, e sono molto pericolosi per l’incolumità di chi li utilizza o di chi è vicino alla zona in cui vengono fatti esplodere.

Per questo la Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha promosso al poligono di Zumpano una dimostrazione molto importante per far comprendere i rischi cui si va incontro. Grazie all’iniziativa promossa dal Questore di Cosenza, Michele Maria Spina, il vice ispettore del reparto Artificieri della Polizia di Cosenza, Giovanni Senise, spiega i pericoli degli ordigni rudimentali e vietati: “Sono quasi sempre prodotti in laboratori clandestini e da persone che non hanno competenze specifiche e spesso, non sappiamo neanche che tipo di materiale ci sia all’interno. Questi ordigni non si devono assolutamente comprare“.

I furgoli per i bambini? Fare attenzione

Il vice ispettore Senise rivolge un appello ai genitori «occhio alle famose “scintille”, i furgoli, perchè possono sembrare innocui ma in realtà sono molto pericolosi per i bambini. Infatti se accesi, arrivano ad una temperatura di circa 200° e se sbadatamente il bimbo urta al viso o in altri punti del corpo potrebbe riportare segni permanenti».

La “Marcatura CE”

Il marchio CE è un sigillo di garanzia del prodotto ed è il primo riferimento. Sui fuochi artificiali deve essere apposta una delle categorie previste dalla normativa (“F1”, “F2”, “F3”, “F4”). Si tratta di indicazioni che attestano il livello di rischio potenziale e la soglia di rumorosità dei prodotti; in base ad esse si può determinare chi può acquistare ed utilizzare i fuochi d’artificio (maggiorenni, titolari di porto d’armi ecc…). Il consiglio è di utilizzarli sempre responsabilmente, seguendo le indicazioni riportate sulle istruzioni, lontano da luoghi affollati e mai al chiuso.

Non acquistate in nessun caso “botti illegali” o di dubbia provenienza. Sono pericolosi per la vostra incolumità e per quella di chi è vicino al luogo dell’esplosione. Gli incidenti più gravi derivano quasi sempre dalla mancata adozione delle misure di sicurezza. I ragazzi tra gli 11 e i 14 anni sono quelli maggiormente colpiti dalle esplosioni e gli organi più interessati sono mani e occhi. Molti incidenti avvengono il giorno dopo Capodanno, a causa dei botti inesplosi che si trovano per strada.

Amici a 4 zampe

Festeggiare sì, ma in sicurezza e salvaguardando anche i nostri amici a quattro zampe, particolarmente sensibili ai botti. Ricordate infatti che il rumore provocato dai fuochi d’artificio è fonte di stress e paura per gli animali. Se in casa avete compagni a quattro zampe il consiglio è di chiudere bene le finestre e le tapparelle. Garantite loro un luogo di riparo dove possano sentirsi al sicuro.