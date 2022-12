Cosenza che ama leggere: «Il cavaliere e la costellazione della Vergine»

COSENZA – Nella giornata di ieri, agenti della polizia di stato hanno eseguito su disposizione del questore di Cosenza dei servizi straordinari di controllo del territorio, nel centro cittadino della città. Numerosi posti di controllo e perquisizioni personali e locali si sono susseguiti per diverse ore.

Un cosentino pluripregiudicato per associazione per delinquere e reati in materia di stupefacenti è stato tratto in arresto, perché trovato in possesso a seguito di perquisizione domiciliare, di un revolver con relativo munizionamento di provenienza illecita.

L’uomo tratto in arresto su richiesta della procura di Cosenza, diretta dal procuratore capo Mario Spagnuolo, è stato sottoposto a giudizio direttissimo e condannato dal tribunale di Cosenza, previo patteggiamento, alla pena di 2 anni di reclusione e a una multa di 1000 euro.