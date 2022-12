Cosenza, Giunta approva progetto di forestazione urbana per via Panebianco e piazza Gullo

COSENZA – “Sostenibilità ambientale non come moda, ma come paradigma culturale”. A dirlo è il sindaco di Cosenza Franz Caruso al termine della riunione di Giunta Municipale nel corso della quale è stato approvato il progetto per la realizzazione di un intervento di forestazione urbana in alcune aree del territorio cittadino. “Proseguiamo – ha sottolineato – a portare avanti buone pratiche ambientali per una città green e sempre più sostenibile”.

La delibera fa seguito al Protocollo d’Intesa già stipulato tra il Comune di Cosenza e la società AzzeroCO2 per l’attuazione del progetto gratuito di riqualificazione urbana con la messa a dimora di 400 nuove specie arboree. Seguita dal vicesindaco ed assessore all’ambiente, Maria Pia Funaro, e dagli uffici comunali del settore, l’iniziativa realizzerà interventi di forestazione urbana caratterizzati dall’impiego esclusivo di specie autoctone arboree e arbustive coerenti con le condizioni climatiche e pedologiche dell’area.

“Di fatto – spiega il vicesindaco Funaro – avevamo già aderito alla campagna nazionale per la riqualificazione e la tutela del territorio e per l’adattamento ai cambiamenti climatici “Mosaico Verde” che prevede l’attuazione di una serie di azioni, come quella appena deliberata, che contribuiranno a realizzare la Cosenza sostenibile ed ecologica proposta ai cosentini dal sindaco Franz Caruso”.

Il progetto

Interesserà due aree cittadine: via Panebianco, nella città dei Ragazzi, per un’area di 3.700 metriquadri e piazza L. Gullo per una superficie di 1.800 metriquadri. “Questo intervento di forestazione urbana – conclude il sindaco Franz Caruso – non solo incrementerà la superficie a verde della città migliorando le condizioni ambientali del territorio cittadino, ma contribuirà a mitigare i cambiamenti climatici. Contestualmente si creeranno habitat particolarmente apprezzati dalla piccola mammo-fauna e dall’avifauna che vi troveranno rifugio e cibo. In questo progetto si condensa la nostra visione di società e modello di sviluppo che pone al centro la sostenibilità ambientale non come moda del momento, ma come paradigma culturale”.