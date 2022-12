Cosenza, illuminato il parco di via XXIV Maggio e via delle Medaglie  d’Oro

COSENZA – In seguito agli incontri che si sono svolti nelle scorse settimane con i residenti, i commercianti e alcuni rappresentanti del Comitato di Quartiere via 24 Maggio, via delle Medaglie d’Oro e Stazione Autolinee, si è giunti a un primo risultato concreto. Tra le richieste dei residenti è emersa quella di intervenire con una certa urgenza per potenziare l’illuminazione pubblica del quartiere in questione. In particolare, gli abitanti hanno chiesto una maggiore illuminazione per il parco di via XXIV Maggio e via delle Medaglie d’Oro, frequentato da soggetti poco raccomandabili che, approfittando della scarsa visibilità, hanno spesso creato problemi per la sicurezza pubblica. “Oggi il parco è stato dotato di un faro – ha sottolineato Alessandra Bresciani – che migliora di molto la situazione denunciata dai residenti. È stato il consigliere comunale Francesco Turco a donarlo e a impegnarsi personalmente a farlo installare”.

Nella prossima settimana, inoltre, con ogni probabilità, si dovrebbe procedere a invertire il senso di marcia su via Nigro Imperiale, come richiesto alla consigliera Alessandra Bresciani dal Comitato e dai cittadini e cittadine che si recano alla Guardia Medica. In assenza, infatti, di un parcheggio disponibile, i cittadini sono costretti a ripercorre viale Parco e la zona dei Due fiumi, in cui si procede a rilento per la strozzatura del traffico causato dalla pista ciclabile. Pista che ha subito provocato disagi e frequenti incidenti. Da qui, gli utenti della Guardia medica ritornano nuovamente a percorrere tutta via XXIV Maggio, un tragitto troppo lungo per chi ha urgenza di ricorrere a cure mediche.

“L’Amministrazione comunale ha, pertanto, assunto – dichiara la consigliera Bresciani – la decisione di apportare l’importante modifica alla viabilità, accogliendo le richieste della cittadinanza. Restano, tuttavia, altri problemi da risolvere, sui quali stiamo già lavorando per migliorare ulteriormente – ha poi concluso- le attuali condizioni del quartiere.