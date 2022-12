Loizzo «Le parole di Spagnuolo lasciano il segno. Cosenza è un città troppo squilibrata»

COSENZA – Prendendo spunto dall’ormai conosciutissimo Progetto “Read On”: (la lettura per il piacere, la crescita e la realizzazione dei giovani), al via la presentazione della raccolta di poesie, pensieri e parole prodotta dal docente cosentino Domenico Massarini, già giornalista e scrittore per diletto.

Si tratta di un progetto centrato sulla lettura libera e sull’accompagnamento costante alla pratica della lettura, con un taglio innovativo, supportato anche da uno specialista del settore: il manager aziendale e attore Francesco Reda. L’obiettivo è il supporto e il potenziamento della pratica della lettura tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, attraverso un’attività svincolata dai “doveri” scolastici e, soprattutto, organizzata in modo da risultare il più possibile spontanea e piacevole per indurre l’abitudine alla lettura per chi non ce l’ha e rafforzarla in coloro che già l’hanno sviluppata. “Come è noto, non è possibile forzare qualcuno a leggere – spiega Massarini – ma non per questo si deve rinunciare a provare a rendere la lettura una piacevole abitudine”.

La metodologia utilizzata nello svolgimento delle attività è quella dell’animazione alla lettura: un metodo che utilizza un insieme di strategie e di attività, mirate ad avvicinare al libro e ad altri oggetti di lettura, stimolando la motivazione interiore, il bisogno di leggere. Le strategie di animazione realizzano il coinvolgimento intellettivo, fisico ed emotivo dell’alunno facendo leva sulla motivazione e sulla partecipazione attiva alle attività proposte.

“Il tema trattato è quello dell’amore a 360 gradi così come quello della scrittura e della lettura ai quali attribuisco – spiega l’autore – un valore catartico e di purificazione. Il messaggio che arriva ai ragazzi è quello di poter superare tutte le prove che la vita ci mette dinanzi senza – conclude Massarini – abbandonarsi allo scoramento.