Cosenza, bonus affitto 2022: pubblicato avviso. A chi spetta e come ottenerlo

COSENZA – “Dare ossigeno alle famiglie in stato di necessità, in presenza di una crisi economico-finanziaria senza precedenti, acuita dalla crisi energetica e dal conflitto russo-ucraino, è un imperativo categorico di ogni Amministrazione che si rispetti”. Lo ha detto il Sindaco Franz Caruso dando notizia dell’avvenuta pubblicazione, da parte del settore welfare del Comune di Cosenza, dell’avviso per la presentazione delle domande per la richiesta di contributi per il Sostegno all’Accesso alle abitazioni in Locazione ( Fitto casa) per l’anno 2022 (Fondo e Competenza anno 2023).

“L’assessore al welfare, Veronica Buffone, ha portato avanti un lavoro di grande valenza – ha sottolineato il primo cittadino – unitamente agli uffici comunali, attraverso il quale è stato possibile recuperare i ritardi accumulati dalla passata amministrazione di centrodestra, rendendo finalmente disponibili le risorse previste per il sostegno al “fitto casa”. Reputo estremamente importante l’accesso a questi fondi – ha aggiunto il sindaco Franz Caruso – perché è grazie ad essi che molte famiglie che vivono nel disagio saranno messe nelle condizioni di trovare un minimo sollievo alla condizione di disagio che sono costrette ad affrontare”.

Le domande potranno essere presentate fino all’11 febbraio 2023

L’avviso è pubblicato sull’albo on line del Comune di Cosenza dal quale gli interessati potranno prendere visione dei requisiti prescritti ai fini dell’assegnazione del contributo fitto casa, con l’indicazione delle tre diverse fasce dei requisiti economici e della misura del contributo.

La domanda di partecipazione al bando, a pena di esclusione, dovrà essere compilata esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune di Cosenza e scaricabile dal sito del Comune, e dovrà essere presentata o a mezzo pec, al seguente indirizzo: [email protected]; oppure direttamente agli Uffici del Protocollo Generale di Piazza Eugenio Cenisio (Palazzo Ferrari).

Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione dell’Avviso sull’albo pretorio online. Dovrà, inoltre, essere corredata di tutti gli allegati richiesti.

Le domande anche solo parzialmente incomplete o prive della documentazione richiesta o compilate su modelli diversi, non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

Si comunica altresì che, con riferimento all’annualità 2020, gli Uffici competenti stanno completando gli atti afferenti alla liquidazione delle spettanze di ogni beneficiario.

La modulistica per la domanda potrà essere scaricata dal seguente link:

https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_471584_0_2.html

Ulteriori informazioni potranno essere richieste via mail al seguente indirizzo: [email protected] oppure telefonando al numero 0984/813730.