«Accolgo la disponibilità di Antoniozzi a lavorare insieme per la tutela di Cosenza vecchia»

COSENZA – “Concordo con quanto ha affermato il vice presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi: il centro storico di Cosenza è uno dei più belli d’Italia. Con questa consapevolezza ho dato priorità alla parte antica del nostro territorio con una delega apposita che ho assegnato a Francesco Alimena. Sin dal mio insediamento, poi, ho lavorato per recuperare il progetto CIS che rischiava di essere definanziato per la negligenza di chi ci ha preceduti”. E’ quanto afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, intervenendo sulla disponibilità offerta da Antoniozzi a partecipare ad un incontro insieme a tutta la deputazione calabrese per un confronto sul futuro di Cosenza Vecchia.

“Noi lavoriamo a beneficio esclusivo della città – prosegue il primo cittadino di Cosenza- di cui il centro storico rappresenta il gioiello di famiglia, per farne ripartire complessivamente il motore della crescita e dello sviluppo sociale, culturale ed economico. Per cui apprezzo molto le dichiarazioni rilasciate dall’onorevole a cui, peraltro, esprimo il mio plauso avendo dimostrato di rispettare le Istituzioni, non utilizzandole per fare battaglia politica e di parte. Il Centro Storico di Cosenza è patrimonio della Calabria e di tutti i calabresi, non solo dei cosentini, e per la sua rinascita devono lavorare tutti i rappresentanti istituzionali, a prescindere dal colore partitico. Detto ciò incontrerò volentieri Alfredo Antoniozzi per discutere insieme del presente e del futuro di Cosenza Vecchia. Il CIS ed Agenda Urbana sono, infatti, a buon punto grazie al lavoro costante e diuturno che i tecnici e gli uffici comunali stanno portando avanti con il contributo importante del mio consigliere delegato Francesco Alimena e per merito della collaborazione del RUC, Luigi Aquino”.

“Un lavoro che ci ha consentito – prosegue- di terminare le svariate procedure burocratiche e di pubblicare i bandi per l’appalto dei lavori che, quindi, sono prossimi alla cantierizzazione. E’ del tutto evidente, però, che dobbiamo e vogliamo andare oltre per proseguire il lavoro di tutela, valorizzazione e rivitalizzazione del nostro Centro Storico, per cui riteniamo necessario e fondamentale il contributo degli Enti ed Istituzioni sovracomunali. Anche perché, per come ho avuto modo di dire sin dalla campagna elettorale, il vero problema del centro storico è rappresentato dagli edifici privati, molti dei quali sono abbandonati e lasciati all’incuria, e su cui il Comune non può intervenire se non per urgenze legate alla sicurezza pubblica. Su questi temi – conclude il sindaco Franz Caruso – rilanciando anche l’idea di una iniziativa parlamentare ad hoc, inviterò Antoniozzi a Palazzo dei Bruzi per un primo confronto di merito”.