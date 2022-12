Rende, approvata dalla giunta la pista ciclopedonale: unirà Quattromiglia a Cosenza

COSENZA – Per il coordinatore cittadino di Fratelli D’Italia, Sergio Strazzulli, Cosenza è “una città che sta vivendo un forte disagio che ha raggiunto limiti inimmaginabili”. Il riferimento è alla sporcizia lungo le vie cittadine ma, sopratutto, “l’allarme principale è rappresentato senz’altro dalla situazione igienico-sanitaria per la presenza costante di topi. Occorre che la “distratta amministrazione del Sindaco Franz Caruso – scrive Strazzulli – chieda con pressante sollecitudine all’Asp, di attuare, in tempi brevissimi, un serio intervento di derattizzazione ed igienizzazione di tutta l’area. Ovviamente, ancor più urgente e necessario, per la presenza di importanti scuole cittadine.

Per Strazzulli “la scarsa attenzione nella cura degli addobbi natalizi, specie su Corso Mazzini, è solo la punta dell’iceberg di situazioni di degrado ben altrimenti preoccupanti, “inesorabili nella loro cronicità”, nella quale sta scivolando progressivamente la città dei Bruzi. Le lamentele maggiori – aggiunge il coordinatore di Fdi – provengono proprio da chi abita e vive quotidianamente la zona centrale compresa tra Piazza Bilotti, strade e traverse adiacenti lungo il corso. La presenza di topi, che circolano ormai anche nelle ore diurne, è ormai una costante, resa ancor più grave dal fatto che, specie di sera, banchettano indisturbati nei sacchetti dell’immondizia davanti ai portoni”.

“Prendendo spunto anche, ma non solo, da questo pericoloso risvolto, si dovrà senz’altro rivedere il sistema di raccolta dei sacchetti dei rifiuti che rappresenta, purtroppo, una “componente normale” dell’arredo urbano della Città – si legge ancora – e magari prendendo ad esempio quello di Comuni limitrofi come Rende e non solo – contenitori fissi per carta, vetro e plastica – rimodulando poi quello per organico ed indifferenziata (fra l’altro il prelievo attuato dai mezzi di “Ecologia Oggi” ormai si effettua spesso nel corso della mattinata); rafforzando inoltre rapporti più collaborativi tra Condomini e Casa Comunale per migliorare o addirittura risolvere la drammatica situazione. Cosenza e i cosentini da più di un anno sono abbandonati a se stessi! Neanche il dissesto economico, che come ben sappiamo viene da lontano,può essere un alibi in eterno per il sindaco Caruso e per questa litigiosa amministrazione che spesso appare balbettante e paralizzata da “veti incrociati”, e che – conclude Sergio Strazzulli – si risolve in un’azione di governo negligente, poco attenta ai disagi ed allo sviluppo e all’immagine della Città“.