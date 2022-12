‘Fai come me e sarai felice’, tavola rotonda sull’Autismo a Cosenza

COSENZA – Saranno i Supereroi dei fumetti, dei cartoni animati e del cinema a calarsi dal tetto di Palazzo dei Bruzi sabato prossimo 17 dicembre, alle ore 18, per la gioia dei bambini che, insieme ai loro nonni e a Babbo Natale, li accoglieranno in piazza. L’iniziativa, in vista del Natale, è il frutto della sinergia tra l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso e alcune associazioni della città impegnate nel sociale. Vi prenderà parte anche una rappresentanza della squadra del Cosenza calcio. La mattina, sempre di sabato 17 dicembre, alle ore 11, i Supereroi faranno visita, insieme ai ragazzi delle Comunità d’accoglienza della città, al reparto di pediatria dell’Ospedale dell’Annunziata e qui consegneranno ai bambini ospiti della struttura i giocattoli offerti dall’Associazione “Niki Aprile Gatti”.

Durante la discesa dal tetto del Palazzo municipale, i Supereroi saranno salutati anche da un momento di intrattenimento offerto dal Centro Studi & Danza “Sapientia” di Antonella Cesario e dall’Associazione “Mission Life” di Emanuela Rovito. L’iniziativa andrà avanti con il racconto di alcune meravigliose fiabe. Saranno, inoltre, esposte creazioni realizzate dall’associazione “Il mio blu”. A garantire un festoso accompagnamento musicale saranno le note e i canti folkloristici degli “Strinaturi” di Francesco Sconosciuto. Nel corso della manifestazione, sarà avviata anche una raccolta di fondi il cui ricavato sarà devoluto all’acquisto di un pulsossimetro, apparecchio elettromedicale molto costoso e necessario per monitorare le apnee notturne dei bambini prima di essere sottoposti ad intervento chirurgico. Il pulsossimetro sarà donato al reparto di pediatria dell’Ospedale dell’Annunziata. Come accaduto lo scorso anno con un’analoga iniziativa, l’Amministrazione comunale chiama a partecipare tutte le associazioni della città che si occupano di minori per far vivere anche ai bambini meno fortunati della città questa esperienza veramente unica e spettacolare.