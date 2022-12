Cosenza, acceso l’albero di Natale in piazza dei Bruzi. Ma Corso Mazzini resta senza luci

COSENZA – È stato acceso questa sera l’albero di Natale posizionato in piazza dei Bruzi, davanti la sede municipale. Alto 14 metri è stato donato al Comune di Cosenza dall’Assessore regionale all’agricoltura e forestazione Gianluca Gallo. Intanto, però, se il Comune si illumina, il salotto buono della città di Cosenza, corso Mazzini, per ora resta al buio, in linea con l’austerity imposta dalle casse comunali e in attesa di riuscire a reperire qualche fondo. All’evento ha partecipato anche il sindaco Caruso che ha ringraziato l’asessore all’agricoltura Gianluca Gallo per aver donato l’albero di Natale alla città.

La speranza del sindaco di Cosenza Franz Caruso è proprio quello di riuscire a reperire in extremis i fondi per garantire un minimo di luminarie alla città. “Il caro bollette, per tutti i comuni d’Italia, così come per noi, è un problema non indifferente”, aveva dichiarato alla nostra redazione. Un progetto che sembra per ora svanito e il taglio a luci e addobbi natalizi, salvo interventi dell’ultim’ora, è diventato realtà. Dunque, chi arriverà a Cosenza dovrà accontentarsi del grande albero illuminato e di qualche addobbo realizzato a proprie spese dagli esercizi commerciali.