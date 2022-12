Tar annulla il provvedimento del MIBAC, via libera ai lavori per il Museo di Alarico

COSENZA – Arriva in Calabria, a marzo 2023, il nuovo tour “Extra Libertà live tour” di Alessandro Siani. In programma tre tappe calabresi: il 14 e 15 marzo, ore 20.30/18 al Teatro Rendano di Cosenza; il 16 marzo, alle ore 21, sul palco del Teatro Cilea di Reggio Calabria e il 18 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro.

Scritto e diretto da Alessandro Siani. “New edition” Libertà di pensiero, libertà di stampa libertà d’espressione, ma anche la libertà che ci è stata negata in questi ultimi tempi di covid. La libertà sarà il filo conduttore del nuovo spettacolo di Alessandro Siani che ritorna a calcare le scene con il suo nuovo stand up comedy, che arriva dopo il successo strepitoso del “Felicità tour”. In questo nuovo progetto live il dialogo con il pubblico diventerà fondamentale per affrontare argomenti come la convivenza forzata, il fenomeno serie tv, il potere dei social, la politica, l’attualità, la guerra e soprattutto la libertà di pensare e sognare un futuro migliore senza virologi, vaccini e mascherine in cui l’unico antidoto alla frustrazione dei nostri giorni possa essere una dose di gioia pura. La libertà di trascorrere una serata senza pensieri. Sono aperte le vendite sul circuito Ticketone e Diyticket.

Alessandro Siani

Accattivante, scherzoso, con la sua innata simpatia intrattiene con una comicità semplice, leggera e mai volgare. Forse le tematiche e le battute non sono proprio una novità, ma i sapienti e fantasiosi giri di parole per esprimere concetti con metafore tipici della lingua napoletana sono comunque sempre esilaranti.

Siani nasce il 17 settembre 1975 a Napoli: al secolo Alessandro Esposito scelse questo nome d’arte in omaggio al giornalista partenopeo Giancarlo Siani, assassinato dalla camorra. Cresciuto nel capoluogo campano, Alessandro comincia la sua carriera da cabarettista da giovanissimo, nel Tunnel Cabaret (celebre locale di Napoli). Ha appena 20 anni quando vince il Premio Charlot come miglior cabarettista dell’anno (1995). Impostosi, soprattutto al teatro come cabarettista e comico, dal 1998 lo vediamo frequentemente presente in televisione, dove raggiunge e si fa amare dal largo pubblico. Attivo, con grandi risultati, soprattutto al cinema, è noto per i successi di Benvenuti al Sud (2010), Il principe abusivo (2013, di cui è sceneggiatore, regista e interprete) e Il giorno più bello del mondo (2019). Sceneggiatore e anche scrittore, Alessandro Siani ha pubblicato 5 libri tra il 2010 e il 2019. Sposato dal 2008, vive con la moglie e i due figli a Fuorigrotta a Napoli. Da settembre 2021 è anche il nuovo conduttore di Striscia la Notizia assieme a Vanessa Incontrada.