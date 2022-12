Inchiesta su appalti e lavori al Comune di Rende, altri quattro indagati

COSENZA – “Quando si spegne una giovane vita, nessuna parola può essere appropriata, perché in casi come questo, nessuna parola può essere di conforto a chi prova un dolore incommensurabile”. Lo ha detto il Sindaco Franz Caruso nell’esprimere il più profondo cordoglio a Raffaele Zuccarelli, ex consigliere comunale ed esponente di spicco del PD cosentino, per la perdita improvvisa della figlia Marica.

“Non avrei mai voluto apprendere una notizia come questa – ha affermato il Sindaco Franz Caruso -. In questo tristissimo momento sono vicino con tutto il mio affetto all’amico Raffaele Zuccarelli per l’immane tragedia che si è abbattuta sulla sua famiglia. Esprimo, accanto alla mia vicinanza, anche quella di tutta l’Amministrazione comunale. Con gli stessi sentimenti di affetto e profonda partecipazione sono altresì vicino a tutti gli amici del PD che si sono stretti attorno a Raffaele Zuccarelli e alla sua famiglia. Non si può aggiungere altro, se non che quella di oggi è una giornata molto triste per la nostra comunità”.