Cosenza, sfregia in volto un familiare sotto effetto della droga. Arrestato 30enne

COSENZA – Uno scippo nei pressi delle autolinee dell’autostazione di Cosenza è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17:30. Un uomo di nazionalità straniera, con un collo di bottiglia rotto, avrebbe minacciato una donna utilizzandola come arma nel tentativo di farsi consegnare la refurtiva. Durante la colluttazione sono giunte altre persone per difendere la donna che ha resistito al tentativo di furto. In modo particolare, in suo soccorso è intervenuta un’altra donna che a sua volta è stata ferita alla mano dall’aggressore che brandiva la bottiglia rotta. La donna è stata trasportata in ospedale e ricoverata con una prognosi di 25 giorni.

Ma l’episodio non finisce qui. Dopo circa una decina di minuti l’uomo in questione, sotto effetto di alcol, sarebbe entrato all’interno del supermercato dell’autostazione di Cosenza, creando nuovamente scompiglio. La radiomobile dei carabinieri è intervenuta, individuandolo in una delle corsie dell’autostazione. L’uomo è stato bloccato e portato in caserma in stato di fermo ma, come prevede l’ordinamento, è stato impossibile procedere all’arresto per mancanza di flagranza di reato.

L’autostazione di Cosenza, da ormai troppo tempo terra di nessuno, versa nel degrado ed è preda di svariati episodi di criminalità e spaccio. La scorsa settimana è stato eseguito un blitz interforze dagli uomini della polizia provinciale, della municipale e dei carabinieri con controlli a tappeto, posti di blocco e attente ispezioni personali.