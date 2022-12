COSENZA – Con il pensiero rivolto alle donne i Centri Giovanili don Mazzi e la Fondazione Exodus hanno inteso promuovere un progetto, denominato “Indomita” per promuovere stili di vita efficaci e sani per lo sviluppo del genere femminile.

Un’iniziativa itinerante che partirà da Cosenza sabato 10 dicembre 2022.

L’evento percorrerà diverse Regioni italiane, per poi concludersi a Milano, presso la casa madre di Exodus nel gennaio 2024. Non poteva che essere lo sport lo strumento scelto quale portatore di valori educativi per contrastare qualsiasi tipo di disagio, da quello adolescenziale a quello sociale, da quello personale a quello di gruppo.

Una manifestazione, con il patrocinio del Coni, che a Cosenza si è arricchito attraverso la collaborazione della Polizia di Stato, guidata dal Questore Michele Maria Spina.

“Indomita” si svolgerà al Tennis Club Cosenza, partner attivo del progetto, in via degli Stadi c/o Campo Scuola, dalle ore 11.00 alle ore 16.00.

Alle ore 12.00 è prevista la presentazione istituzionale.

La giornata prevede primariamente tornei di Tennis e Padel, ma anche altre discipline di contorno, quali pallavolo, ginnastica artistica, calcio, arti marziali, discipline tradizionali della comunità Filippina di Cosenza, e tanto altro.

In rappresentanza della Federazione Italiana Tennis, ci sarà Matilde Paoletti, tennista-campionessa under 18 Brasil Junior Cup – testimonial dell’evento.