Cosenza, Natale al Museo: un calendario di iniziative per adulti e bambini

COSENZA – Domani 8 dicembre in previsione dell’incontro di calcio Cosenza-Brescia, in programma allo Stadio San Vito-Marulla, la polizia municipale ha emanato un’ordinanza per motivi di ordine pubblico e per disciplinare l’afflusso allo stadio ed il conseguente deflusso delle due tifoserie, in modo separato, in tempi rapidi e senza rischi per la pubblica incolumità. La Questura, in vista della partita, ha richiesto alla polizia municipale di regolamentare in modo specifico la circolazione stradale su Viale Magna Grecia.

Il provvedimento entrerà in vigore dalle ore 12 alle ore 18 e fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare e pedonale, eccetto gli autorizzati su: viale Magna Grecia e via G. Formoso, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia. Il responsabile del servizio potrà estendere o modificare le disposizioni dell’ordinanza in base a sopraggiunte e imprevedibili necessità di ordine pubblico, sicurezza, variazione dei flussi di traffico e altre contingenze.

La polizia municipale consiglia i seguenti percorsi alternativi: i veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via degli Stadi; i veicoli diretti a Rende potranno percorrere via degli Stadi – via Panebianco; -i veicoli provenienti da Rende potranno percorrere via Guglielmo Marconi – via degli Stadi; -i pedoni, per raggiungere lo stadio, dovranno necessariamente percorrere via degli Stadi.