COSENZA – Il Questore di Cosenza Michele Maria Spina, ha disposto un nuovo blitz all‘autostazione di Cosenza, in via delle Medaglie d’Oro, assoggettata da diverso tempo a episodi di microcriminalità e spaccio che preoccupano sempre più gli abitanti della zona. Il servizio di controllo si protrarrà per altri due mesi con la possibilità di un prolungamento. Lo stesso Questore Spina, in occasione del suo insediamento, aveva annunciato tolleranza zero contro gli espisodi di criminalità in città e provincia e la riconquista degli spazi da parte dei cittadini “Il nostro lavoro – aveva detto Spina – è quello di liberare questi spazi affichè la società civile li utilizzi e li destini ad attività lecite. Mi sforzerò ogni giorno sugli spazi da poter liberare“. Sul posto, per svolgere l’attività di controllo dell’intera area, stanno operando gli uomini della Polizia Provinciale, li agenti della Municipale e la radiomobile dell’Arma dei Carabinieri. Le interforze stanno effettuando controlli a tappeto, posti di blocco alle autovetture e attente ispezioni personali.

