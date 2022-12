Amaco: nominato il nuovo Amministratore Unico, è Michelangelo Mastrolorenzo

COSENZA – Si è tenuto giovedì l’incontro della Commissione congiunta Ambiente e Verde del comune di Cosenza, presiedute da Massimiliano D’Antonio e da Alessandra Bresciani, con i residenti, i commercianti e alcuni rappresentanti del Comitato di Quartiere via 24 Maggio, via delle Medaglie d’Oro e Stazione Autolinee che ha fatto seguito alla Commissione Verde svoltasi nei giorni precedenti per fare il punto sugli annosi problemi sollevati dai residenti del suddetto quartiere.

La Commissione congiunta ha accolto alcune istanze dei residenti, tra cui l’inversione del senso di marcia su via Nigro Imperiale e una migliore manutenzione dell’area in questione. La presidente Bresciani ha prontamente sollecitato l’ufficio competente al fine di verificare se esistono le condizioni per cambiare il senso di marcia, mentre il presidente D’Antonio ha subito provveduto ad avvisare i responsabili della manutenzione per migliorare il manto stradale e riparare il tombino divelto situato sulla stessa via.

Iluminazione, pulizia e controlli di sicurezza

Si è, inoltre, proceduto ad appurare l’esistenza di fondi necessari per potenziare l’illuminazione del quartiere in tempi brevi. Per quanto riguarda il problema sicurezza, invece, è stato reso noto durante l’incontro che l’Amministrazione comunale auspica di firmare un Protocollo d’Intesa con la Questura. Contestualmente, richiederà alla Polizia Municipale di effettuare maggiori controlli, visto che per garantire la sicurezza ai residenti sono necessari interventi congiunti. Bresciani ha poi invitato a proporre un patto di collaborazione per la gestione dei beni comuni, che da quest’anno coinvolgerà tutti i cittadini, sia singolarmente, sia in forma associata anche solo informale. Il patto mira a sviluppare una cittadinanza attiva per la gestione del piccolo parco situato nel quartiere. Non sono emerse particolari criticità per quanto riguarda la manutenzione del verde pubblico, bensì per il ritiro degli sfalci. Per questo motivo, la Commissione congiunta ha comunicato a Ecologia Oggi, tramite un suo responsabile, di essere più solerti nella raccolta. In merito al ritiro dei cartoni, è stato concordato con i commercianti l’orario preciso in cui esporre i rifiuti, per consentire agli operatori di Ecologia Oggi di rimuoverli in tempi celeri, evitando la formazione dei cumuli.

La Commissione congiunta ringrazia il sindaco Franz Caruso, gli assessori Damiano Covelli e Pasquale Sconosciuto per la sensibilità dimostrata. Ringrazia i consiglieri di minoranza e di maggioranza presenti che hanno espresso l’interesse dell’Amministrazione comunale verso la città e i cittadini. Ringrazia anche la Polizia di Stato, la Polizia Provinciale e la Polizia Municipale che hanno effettuato controlli e pattugliato la zona nel pomeriggio di venerdì. Un grazie anche ai commercianti, ai residenti e alla cooperativa che ha effettuato i lavori di pulizia nella zona.