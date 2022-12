Tragedia sfiorata a Cosenza: operaio in preda ad una crisi epilettica, soccorso dalla Municipale

COSENZA – Si chiude con un bilancio importante la settimana di controlli disposti dal questore di Cosenza su tutto il territorio provinciale, che ha visto 117 posti di blocco nel corso dei quali sono state identificate oltre 1595 persone e controllati oltre 961 veicoli. Dai controlli sono conseguite 258 infrazioni al Codice della Strada, con 5 autovetture sottoposte a sequestro amministrativo e 13 documenti di circolazione ritirati. Sono stati effettuati 15 controlli amministrativi presso gli esercizi commerciali. L’operazione si inserisce in un più vasto programma si straordinari servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Cosenza dr. Michele Maria Spina, controlli che continueranno anche nei prossimi giorni.

Squadra Mobile e Squadra Volante hanno denunciato a piede libero di 13 persone per reati quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, illecita detenzione di armi da sparo e da taglio, guida in stato di ebrezza, danneggiamento aggravato ed il sequestro di modiche quantità di cocaina e marijuana. Una persona è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia e lesioni e segnalata per detenzione di sostanza stupefacente uso personale.

Parcheggiatori abusivi

Con l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, sono stati intensificati i servizi mirati al contrasto del c.d. fenomeno dei “parcheggiatori abusivi”, per garantire la libera fruizione delle aree urbane. In tale ambito due soggetti sono stati denunciati ed è stato proposto, per entrambi, l’ordine di allontanamento ai fini dell’applicazione del DASPO urbano.

Il sequestro nell’area di via degli Stadi

Rientra nel piano di controlli anche l’attività svolta lo scorso 1 dicembre con diversi posti di controllo e perquisizioni locali e personali in via degli Stadi e presso il Villaggio rom. Nella circostanza sono state rinvenute 1,39 tonnellate di rame, di provenienza illecita, all’interno di un parcheggio privato e n. 75 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, occultate all’interno di una corte condominiale. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro a disposizione dell’AG competente. Una persona è stata denunciata per ricettazione.

Misure nei confronti di soggetti ‘attenzionati’ dalle forze dell’ordine

Nell’ambito delle attività di indagine finalizzate alla individuazione di persone che, per la loro condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose e che siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, nei confronti di alcuni soggetti sono state emesse delle misure di prevenzione personali tipiche. In particolare due provvedimenti di Avviso orale, che si aggiungono ai 196 precedentemente avvisati dall’inizio dell’anno in corso. Il questore ha firmato una proposta della sorveglianza speciale che si somma alle 12 già inviate dall’inizio dell’anno al Tribunale delle Misure di Prevenzione di Catanzaro e ancora 2 fogli di via obbligatori che si aggiungono ai 31 già emessi nel corso dell’anno corrente. Notificato un provvedimento di Daspo sportivo che si somma ai 14 già emessi dall’inizio dell’anno nei confronti di altrettanti soggetti che, nel corso di manifestazioni sportive, si sono resi responsabili di episodi di violenze e minacce tali da creare turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Stalking

A seguito di richiesta di ammonimento per atti persecutori presentate da tre persone all’Ufficio Vittime Vulnerabili della Divisione Anticrimine, il Questore di Cosenza, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente, ha emesso 3 ammonimenti nei confronti di altrettanti stalker che si aggiungono ai 23 provvedimenti già adottati dall’inizio dell’anno. A tal riguardo, prosegue la campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore” con l’invio del Camper con a bordo personale specializzato, nei Comuni della Provincia di Cosenza per sensibilizzare l’opinione pubblica e spronare le vittime a denunciare. L’Ufficio Immigrazione, ancora,ha provveduto alla notifica del decreto di espulsione dal territorio nazionale a 3 cittadini stranieri.

I controlli in provincia

Il commissariato di Paola ha effettuato dei controlli amministrativi presso alcuni Internet Point ed ha proceduto alla denuncia di un titolare per esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.

Il Commissariato di Corigliano-Rossano, ha effettuato specifici servizi di prevenzione finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti dinanzi alle scuole ed ha proceduto ad ispezionare esternamente ed internamente due Istituti Scolastici di istruzione secondaria superiore. Nella circostanza il fiuto del cane “antidroga”, ha permesso di rinvenire degli involucri contenenti modiche quantità di sostanza stupefacente tipo marjuana e hashish. L’attività di controllo è stata effettuata anche nei pressi della stazione ferroviaria dove, all’interno di un bar, sono state rinvenute e sequestrate, altre dosi di sostanza stupefacente tipo marijuana. Sanzioni amministrative sono state elevate nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale.

Altri due individui sono stati denunciati a piede libero in quanto responsabili del reato di furto aggravato in concorso, avvenuto all’interno del Centro Commerciale “I Portali”, perché avevano asportato dagli scaffali degli alcolici per un valore di € 700,00. Inoltre in occasione dell’incontro di calcio Rossanese contro il Real Montalto Calcio valevole Promozione Calabrese girone “A”, è denunciato in stato di libertà una persona che nel corso della partita aveva lanciato dei petardi nel campo di calcio.

“Ragazzi speciali” in visita in Questura

Non ultima un’iniziativa che si è svolta questa mattina, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, alcuni giovani disabili hanno fatto visita in Questura accompagnati dal Presidente dell’Associazione Arcifisa OdV. I giovani “ragazzi speciali” hanno incontrato il Questore, l’artificiere della Polizia di Stato, gli specialisti della Polizia Scientifica, gli istruttori di tecniche operative, il Dirigente dell’U.P.G. e S.P. con equipaggi della Volante e del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale. Al termine sono stati dati gadget della Polizia di Stato. In piazza 11 Settembre si svolgerà l’evento denominato “Diamo voce alla solidarietà” a cura dell’Associazione CSV Cosenza, associazione centri di servizio per il volontariato e Caritas italiana, al quale sarà presente il Camper della Polizia di Stato con un’equipe multidisciplinare specializzata, per fornire informazioni all’utenza.