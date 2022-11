Terremoto Amaco, Posteraro si dimette e accusa il sindaco: «non voglio essere complice del disastro»

COSENZA – Fiat 131 parteciperà al festival di Sanremo nella categoria giovani. Il sogno di entrare tra i big e partecipare alla kermesse musicale più importante d’Italia è lì a un passo. La soddisfazione di un giovanissimo cantautore cosentino (è cresciuto ad Arcavacata), che da anni vive la sua passione per il mondo della musica, si avvera. Un pezzo di Cosenza e della Calabria sale sul palcoscenico del Casinò di Sanremo insieme ad altri 11 giovani. Solo 3 di loro, i vincitori, riuscieranno a coronorare il loro sogno e cantare all’Ariston nella 73° edizione del Festival che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio 2023. “Innamorato da sempre della mia terra, perchè dalla terra provengo”, questo è il mood di un ragazzo semplice e pulito, l’immagine del tipo della porta accanto. La serata finale di Sanremo Giovani è prevista per il 16 dicembre in diretta su Rai 1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo e andrà in onda anche in diretta su Rai Radio 2.

“Sono davvero soddisfatto – ha commentato Amadeus – e voglio ringraziare i tre componenti della Commissione di valutazione per il lavoro svolto nell’ascolto dei tanti brani iscritti alla selezione di Area Sanremo. Abbiamo portato a termine il mandato affidatoci dal Comune di Sanremo, con rigore e passione. Adesso spetta ai quattro artisti selezionati la grande sfida in vista di Sanremo 2023. Un grazie alla Rai che con forza e continuità persegue la promozione dei giovani artisti e della musica italiana. Questa è una vetrina importantissima – ha aggiunto Amadeus. Basti ricordare che tra i nomi dello scorso anno ci sono artisti come Tananai, che è considerato oggi non un astro nascente ma una conferma. L’ascolto dei brani – aveva spiegato in passato Amadeus – è tra i privilegi più grandi del Direttore Artistico. Sanremo Giovani è diventato negli anni un appuntamento imprescindibile per i nuovi talenti e lo dimostrano tante carriere vincenti.

Insieme a Fiat 131 gli altro undici giovani artisti che si sfideranno al Teatro del Casinò di Saremo per la serata finale di Sanremo Giovani sono: gIANMARIA, Giuse The Lizia, Mannini, Mida, Olly, Sethu, Shari e Will, Colla Zio, Noor e Romeo & Drill.

Alfredo, un orgoglio calabrese dai valori semplici e dalla penna delicata

FIAT 131 è un cantautore e compositore cosentino. Il nome d’arte è ispirato alla superstite automobile del nonno Alfredo, che è stata luogo e testimone delle prime e innumerevoli avventure sotto le note indimenticabili di Lucio Dalla. Ad agosto del 2022, dopo una lunga selezione, vince con il brano Caramelle il Contest di Radio Deejay ‘Deejay on stage’ che gli ha permesso di entrare nella Top 20 dei brani più trasmessi dalle Radio Italiane. Tra le ultime esperienze, oltre a collaborare in qualità di autore per diversi big della musica italiana, ha pubblicato il nuovo inedito ‘Per sentirsi meno soli’ con la collaborazione di Piazzabologna e la voce di Antonello Venditti.

L’emozione di Fiat 131 “ho pianto dalla felicità”

Subito dopo aver appreso la notizia, Alfredo ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ho pianto fino a poco fa! Grazie ad Amadeus e ad Area Sanremo per questa opportunità, sognavo il Festival di Sanremo da quando nonno Alfredo da bambino mi portava nella sua Fiat 131”.