Cosenza, a lavoro per piantare 200 alberi. Il sindaco: «cambiamento green in atto»

COSENZA – “Gli alberi sono i migliori alleati nella lotta al cambiamento climatico e nell’abbattimento delle polveri sottili. Una lotta che abbiamo intenzione di portare avanti per migliorare la qualità dell’aria e della vita dei nostri cittadini”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso annunciando la piantumazione delle prime 200 essenze arboree (donate da Calabria Verde) delle 700 complessive, (di cui 400 saranno consegnate da A0CO2 nelle prossime settimane) che saranno poste a dimora entro quest’anno.

L’intervento che interesserà l’intero territorio comunale, già in essere su viale Trieste, è stato portato avanti in sinergia con il vicesindaco ed assessore all’ambiente Maria Pia Funaro e con l’assessore al verde pubblico Pasquale Sconosciuto. In particolare, su Viale Trieste, saranno ripristinati tutti gli spazi vuoti o rimasti tali a seguito di cadute di alberi negli anni passati, con piante adatte ai centri urbani ricostituendo il colonnato nella sua interezza.

“Nei prossimi anni – prosegue il Primo Cittadino – contiamo di portare a compimento la messa a dimora di nuovi alberi, in aggiunta ai 700 di imminente piantumazione, proseguendo un investimento massiccio sul nostro importante patrimonio arboreo che deve essere tutelato e salvaguardato, ma anche messo in sicurezza. A tal fine, dopo la caduta di un pino domestico nella villetta comunale “Papa Giovanni XXIII” su viale della Repubblica, avvenuta lo scorso 8 luglio a causa di eventi atmosferici avversi, è stata avviata una verifica di stabilità degli altri alberi presenti nella stessa villetta comunale, da cui è emersa la necessità di mettere in sicurezza alcune zone, mettendo a dimora nuovi esemplari di specie che ben si adattano al clima ed alla stazione in esame, evitando, quindi, l’uso di conifere ma prediligendo specie a foglia caduca come il tiglio nostrano, che garantiscono l’ombreggiamento d’estate e l’irraggiamento solare nei mesi autunnali ed invernali o specie sempreverdi come il leccio, l’alloro o l’ulivo. A tal fine sono stati pianificati gli interventi necessari”.

“A Cosenza – conclude il sindaco Franz Caruso – il cambiamento in direzione green è, per fortuna, in atto. Ne dobbiamo accelerare gli atti ed il nostro impegno in questa direzione è massimo”.