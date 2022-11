COSENZA – Il sindaco Franz Caruso ha ricevuto a Palazzo dei Bruzi l’Onorevole Anna Laura Orrico, rieletta alla Camera dei Deputati al collegio Calabria 3-Cosenza nell’ultima tornata elettorale del 25 settembre scorso. La parlamentare 5 stelle ha voluto incontrare il primo cittadino di Cosenza, per discutere insieme le tante questioni aperte della città come le difficoltà economico/finanziarie dell’Ente alle possibilità di rilancio offerte dal PNRR, dai temi prettamente ambientali e della transizione ecologica alle questioni del settore welfare. Tematiche queste ultime di grande importanza ed assai complesse, affrontate dell’assessore Veronica Buffone, presente all’incontro.

“Apprezzo molto la sensibilità dell’onorevole Anna Laura Orrico – ha affermato il sindaco Franz Caruso – e la sua attenzione particolare alle problematiche della città, che ha sempre mostrato di tenere in grande considerazione. Per portare Cosenza fuori dalle secche in cui è stata lasciata, per come abbiamo cominciato a fare grazie ad una serie di azioni portate avanti in ogni settore della vita pubblica e che avranno ricadute visibili da qui a qualche mese, abbiamo bisogno anche di avere un collegamento diretto con il Parlamento che deve farsi carico delle enormi difficoltà, soprattutto di natura economica, dei comuni italiani. Difficoltà che, a seguito della pandemia e della guerra in Ucraina, sono diventate la vera emergenza del Paese perché non consentono più agli Enti di prossimità di dare risposte ai bisogni delle popolazioni. Questa situazione, già emergenziale, è ancora più gravosa e drammatica nei comuni in dissesto come quello di Cosenza. Occorre, pertanto, intervenire con immediatezza ed in ciò sono sicuro che Anna Laura sarà di grande aiuto e sostegno”.

La parlamentare 5 stelle dal canto suo ha ribadito al primo cittadino il suo apprezzamento per il lavoro svolto in questo primo anno di sindacatura dall’intera Amministrazione Comunale, rinnovando la propria disponibilità a collaborare in stretta sinergia per affrontare i tanti problemi che affliggono da anni il territorio cosentino. “Voglio essere – ha dichiarato l’onorevole Orrico – e sarò a disposizione di questa amministrazione comunale e della città di Cosenza, proseguendo un’azione che mi ha sempre vista impegnata in prima fila a beneficio del bene pubblico”.