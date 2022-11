AAA Cercasi disperatamente Polizia Municipale a Cosenza: «non si aggravi situazione già critica»

COSENZA – Il gruppo consiliare BiancaRendeSindaca ha presentato una mozione, poi sottoscritta dai capigruppo di maggioranza, rivolta al Presidente del Consiglio e alla Segreteria Generale del Comune di Cosenza. Scopo della mozione, che sarà discussa in occasione di uno dei prossimi consigli comunali programmati per il mese di novembre, è quello di cercare di evitare che si possa aggravare il servizio di polizia e controllo su strada.

“I sottoscritti Consiglieri propongono mozione ai sensi dell’art. 29 del regolamento del Consiglio Comunale di Cosenza. Le problematiche legate alla carenza di personale in cui versa l’ente sono ormai note e sono state più volte oggetto di discussione e confronto politico. Abbiamo richiesto e sollecitato l’amministrazione ad adoperarsi per una efficace riorganizzazione degli uffici per rendere il lavoro più efficiente, formulando proposte e soluzioni che potessero in qualche misura consentire un seppur minimo ma necessario miglioramento soprattutto in favore degli uffici estremamente deficitari in termini di organico.

“Errore non aver operato distinzione tra idonei e non idonei al servizio esterno”

“In attesa delle auspicabili procedure concorsuali, – proseguono i consiglieri – e dopo avere appurato che vi sono Agenti di Polizia Municipale che legittimamente non possono essere adibiti al servizio esterno, abbiamo reiteratamente richiesto la dislocazione di queste unità di personale presso altri uffici particolarmente sofferenti (Tributi, Stato civile, Educazione, Mobilità, Anagrafe ecc.).

Oggi constatiamo con compiacimento che il governo politico dell’ente, dopo le nostre insistenti sollecitazioni, con delibera 134 del 06.10.2022 e successiva determinazione dirigenziale 1774 del 13.10.2022, ha indetto una manifestazione di interesse per consentire eventuali diversi dislocamenti ovvero mobilità in altri uffici a tutti gli Agenti di Polizia Municipale, ritenendo però un errore non avere operato alcuna distinzione tra idonei e non idonei al servizio esterno.

Di conseguenza ove a tale manifestazione di interesse dovessero partecipare anche Agenti idonei al servizio esterno, si verificherebbe il rischio di una ulteriore riduzione di controllo sul territorio e di servizi pubblici essenziali che non possiamo permetterci. Il Consiglio Comunale di Cosenza esprime l’auspicio che, nel pieno rispetto della legge, – conclude la nota – nella prossima selezione tra i partecipanti da parte degli uffici preposti, si tenga presente la difficoltà sopra evidenziata e non si aggravi una situazione già critica sottraendo altre risorse ai servizi su strada”.