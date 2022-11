Cosenza, la Questura fa il punto del lavoro svolto nell’ultima settimana

MONTALTO UFFUGO (CS) – Che sia un buon aperitivo con le migliori specialità gastronomiche, un bicchiere di vino pregiato durante una pausa lavoro con i colleghi, oppure romantiche bollicine in una cena di coppia, scegli il momento più adatto per passare un pò di tempo da Fish & Wine e vieni ad assaporare il piacere delle specialità di pesce del mare calabrese e della gastronomia locale, con l’enoteca ricchissima e pregiata. Ti portiamo il mare in tavola e abbiniamo i migliori vini e le bollicine, in atmosfera moderna e confortevole. E se non hai tempo, porti tutto a casa con il nostro servizio da asporto oppure ordini direttamente dal divano di casa con il servizio delivery.

Il pescato in tavola con un’enoteca ricchissima e pregiata

Fish & Wine, si trova a Montalto Uffugo in Via Trieste ed è il trionfo del gusto con gustosissime proposte enogastronomiche e la qualità del pescato presentato in piatti gourmet di mare sia caldi che freddi. Ma da sempre Fish & Wine è anche il punto d’incontro degli estimatori di pregiatissimi vini e liquori, con una ricchissima selezione di etichette regionali, nazionali e internazionali. Vini bianchi e rossi, giovani e freschi, fruttati, strutturati o invecchiati in barrique. Ed ancora rosati, distillati, champagne, Franciacorta, spumanti, prosecchi, amari e liquori. In un unico curatissimo locale ristorante, gastronomia, enoteca ma anche il luogo giusto per banchetti e piccoli ricevimenti. Un menù di classe, ricercato nella tradizione e rinnovato ogni anno, viene incontro a qualsiasi esigenza per rendere speciale quasiasi appuntamento. Fish & Wine è il luogo perfetto per riscoprire il gusto autentico dei sapori del nostro mare, in un ambiente elegante, curato sotto ogni dettaglio ma familiare al tempo stesso.

Fish & Wine Black Friday: -20% sull’enoteca da asporto. Scarica il Coupon

Fish & Wine anticipa i regali di Natale con la promozione del Black Friday. A partire da lunedì 21 e fino a domenica 27 novembre, su tutta l’enoteca (anche in bellissime confezioni regalo) attivo lo sconto del 20%. Come fare? Semplice, scarica il coupon promozione (CLICCA QUI), presentalo alla cassa e ottieni lo sconto.

Visita il nostro sito Web e acquista on-line

Ma puoi anche collegarti al sito Web di Fish & Wine per acquistare comondamente on-line quasiasi tipo di vino o liquore grazie al comodo E-Shop integrato. Visita i prodotti, aggiungili nel carrello, scegli il metodo di pagamento ed il gioco è fatto. I prodotti ti saranno spediti comodamente a casa, ovunque tu sei.