Vigili del fuoco Cosenza, Usb contro il dirigente “inoltrato un esposto al ministro”

COSENZA – Nella serata di ieri, la polizia di Cosenza ha arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 27enne del posto, con precedenti di polizia.

Durante la perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’arrestato è stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente poi risultata essere, hashish per un totale complessivo 1.652 grammi e 143 grammi di marijuana. E’ stato rinvenuto, inoltre, materiale per il confezionamento: 3 bilancini di precisione e denaro contante, di diverso taglio, per un totale di 6100 euro. La droga, è stata trovata all’interno di una stanza di un appartamento occupata dal ragazzo, occultata in maniera ordinata nei diversi cassetti dei mobili e altri arredi e perfino all’interno di un frigorifero, il tutto separato in confezioni opportunamente contraddistinte da diverse etichette che ne classificavano il tipo. Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed associato alla locale Casa Circondariale.

Denunciato in stato di libertà anche un ragazzo di nazionalità italiana, 30enne, trovato in possesso di 17 grammi di hashish e 1.727 di marijuana, fermato in una strada del centro cittadino.