Manna e Artese scrivono ai dipendenti comunali: “presto la verità sarà ristabilita”

RENDE – “In questo momento così difficile per la nostra amministrazione comunale vogliamo esprimervi la nostra massima gratitudine per l’impegno da voi profuso – esordiscono così Marcello Manna, sindaco (sospeso) e Annamaria Artese vicesindaco di Rende in una lettere dedicata a i dipendenti comunali -. Nonostante la situazione sia già di sofferenza, a causa della mancanza endemica di organico, state quotidianamente dimostrando, attraverso impegno e dedizione, come il vostro operare sia improntato sempre sulla trasparenza e a completo servizio di una intera comunità.

A tal fine, appare doveroso manifestare la nostra vicinanza ai dirigenti e ai dipendenti coinvolti nell’inchiesta in corso, persone che, – continuano sindaco e vicesindaco – come voi tutti, con abnegazione quotidiana hanno svolto il loro lavoro, permettendo che questa amministrazione garantisse alla cittadinanza i servizi ordinari e straordinari. È proprio in momenti come questo che si può toccare con mano l’efficiente ristrutturazione e riorganizzazione dell’apparato burocratico fortemente voluti e attuati da questa amministrazione. Ciò ha permesso e garantito, ancor più in tale circostanza, la solidità organizzativa dell’ente, la solidità di un’amministrazione che in questi anni ha sempre operato per il bene comune, spesso sacrificando anche affetti e tempo libero.

É dunque doveroso per noi sottolineare in questo momento profonda e immutata stima nei vostri confronti: in questo difficile tempo presente avete comunque dimostrato senso etico altissimo di fronte le avversità, appartenenza alle istituzioni che ogni giorno ci onoriamo di rappresentare e servire. Siamo certi che presto la verità – conclude la lettera – venga ristabilita e che con rinnovata serenità si possa continuare a lavorare per la nostra città”.