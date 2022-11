Cosenza, tensioni in Consiglio comunale. La minoranza abbandona l’Aula

COSENZA – Rispetto alla posizione tenuta dalle forze di minoranza in Consiglio Comunale, che hanno abbandonato l’Aula per non votare i punti posti all’ordine del giorno relativi a documenti contabili di vitale importanza per l’Ente, i capigruppo di maggioranza Francesco Alimena del PD, Ivan Commodaro di Franz Caruso Sindaco, Raffaele Fuorivia del PSI, Daniela Puzzo di Cosenza Libera e Francesco Gigliotti di Francesco De Cicco Sindaco affermano quanto segue:

“Stigmatizziamo ancora una volta il comportamento delle forze di opposizione consiliare che, di fronte a pratiche originatesi durante la passata amministrazione, continuano a deresponsabilizzarsi. Senza l’approvazione del bilancio consolidato 2021 l’Ente, già in dissesto per i noti motivi ed oggi anche in procinto di intraprendere la via del riequilibrio finanziario, vedrebbe i necessari trasferimenti economici statali bloccati. Senza le pratiche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per sentenze passate in giudicato, inoltre, il Comune non tornerà più ad essere un buon pagatore nei confronti di famiglie ed imprese.

Ancor più grave non essere rientrati in Aula per votare l’autorizzazione agli espropri necessari al progetto esecutivo per l’intervento di mitigazione del rischio frane nel centro storico e nelle aree contermini, che consentirà la rimozione di ben 11 frane tra Centro Storico, Donnici, Borgo Partenope, Sant’Ippolito e la zona del fiume Jassa. Tanto più che alcuni di loro sono stati eletti proprio a rappresentare quei territori da almeno un decennio martoriati da eventi di dissesto idrogeologico. Continuiamo a sperare, per il futuro, in un ravvedimento operoso “.

Il Consiglio comunale odierno

Il Consiglio comunale, presieduto da Giuseppe Mazzuca, ha approvato, nel pomeriggio di oggi, alla presenza del Sindaco Franz Caruso, il bilancio consolidato 2021, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011. La pratica contabile ha avuto il via libera dell’aula con il voto favorevole di 18 consiglieri, compreso il Sindaco Franz Caruso, e il voto contrario dei consiglieri comunali Bianca Rende e Francesco Luberto (Gruppo Bianca Rende Sindaca). La minoranza ha, invece, abbandonato l’aula un attimo prima della votazione, quando una risoluzione proposta, a nome di tutta la minoranza, dal consigliere comunale Giuseppe D’Ippolito, e nella quale veniva chiesto di differire la discussione ed il voto sul punto all’ordine del giorno alla prima seduta utile, è stata posta in votazione dal Presidente del Consiglio comunale Mazzuca e, subito dopo, respinta.

Il Consiglio comunale ha dato il via libera anche al riconoscimento dei debiti fuori bilancio posti all’ordine del giorno. In questo caso hanno votato a favore anche Bianca Rende e Francesco Luberto (sui punti 2, 3 e 4), mentre sul quinto punto si sono astenuti. Da ultimo, l’assemblea di Palazzo dei Bruzi ha approvato, all’unanimità dei presenti, il progetto definitivo riguardante l’intervento di mitigazione del rischio frana nel centro storico e nelle aree contermini.

Su bilancio consolidato e riconoscimento dei debiti fuori bilancio la discussione è stata unica, mentre alla votazione si è proceduto punto per punto.