RENDE – “Come Consulta Pari opportunità e Diritti umani del Comune di Rende riteniamo che i diritti soggettivi, le libertà personali, le garanzie delle singole persone e tutto ciò che rimanda all’autonomia individuale, non abbiano una posizione subalterna rispetto alla conquista dei diritti collettivi, bensì appartengano allo stesso mondo, o meglio coesistono richiamandosi reciprocamente e facendo affidamento gli uni sugli altri. Il valore insindacabile di ogni diritto è rappresentato dal rispetto della dignità della persona in quanto tale. Così come il diritto al lavoro è inscindibile dal diritto alla piena espressione della propria soggettività, compresa quella relativa alla sfera sessuale, alla sua capacità di autodeterminazione è allo stesso modo inscindibile l’unione tra la più ampia tutela delle garanzie collettive e la più rigorosa protezione dell’integrità della persona e del suo corpo, soprattutto quando si trovi sottoposto a qualsiasi limitazione della libertà.

È esattamente per questi motivi – continua la Consulta Pari opportunità e Diritti umani del Comune di Rende – che sosteniamo con convinzione il rispetto dell’art. 27 della nostra Costituzione e del principio di non colpevolezza fino al terzo grado di giudizio. È proprio per questo che vogliamo sottolineare come atteggiamenti inquisitori e colpevolisti non fanno che ostacolare il progresso civile e la ricerca della verità da parte dei singoli. Sotto questo profilo alimentare le paure, il senso d’insicurezza e le convenzioni delle persone, ancor prima che le verità processuali vengano accertate, rischia di indebolire un sistema giuridico sempre più incoerente e vulnerabile, anche perché connesso alla sfera politica e alle scelte operate dal Legislatore. A riprova di ciò, si pensi alle continue proposte di nuove fattispecie penali imprecise e connotate da eccessiva discrezionalità, che violano i caratteri di tassatività e determinatezza tipici delle norme penali. Si riparta, dunque, dalla Costituzione: faro e limite del potere, ma anche custode dei diritti che nessuna inchiesta giudiziaria potrà minare nei suoi contenuti sostanziali, non negoziabili né comprimibili.

La solidarietà da parte della giunta riunitasi stamane in municipio

Durante la riunione di stamane a Rende la giunta ha espresso all’unanimità solidarietà e vicinanza ai dirigenti e ai funzionari colpiti dall’inchiesta che ha coinvolto anche il sindaco e il vicesindaco.

“Siamo certi dell’integrità morale prima che della professionalità dei dipendenti che hanno agito sempre nella massima trasparenza per il bene della nostra comunità”, hanno affermato gli assessori.