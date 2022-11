Cosenza, rubato un defibrillatore in Piazza Spirito Santo: “Vi preghiamo di restituirlo”

COSENZA – “È successo di nuovo!!! Nonostante tutti gli sforzi fatti per rendere cardioprotetto il nostro quartiere, purtroppo nelle scorse ore il defibrillatore sito in Piazza Spirito Santo è stato rubato”. A segnalarlo alla nostra redazione è Alberto Saccomanno, portavoce del comitato di Piazza Spirito Santo. “Giá nei mesi scorsi ci fu un tentativo di furto dell’apparecchio che denunciammo a gran voce facendo appello al senso civico degli abitanti del quartiere e dell’intera cittá.

Oggi con grande rammarico ci sentiamo sconfortati dinanzi ad un tale scarso senso del bene e della salute pubblica. In una cittá e in particolare in un centro storico abbandonato all’incuria, al randagismo, al vandalismo, ai crolli strutturali delle abitazioni fatiscenti, alle buche stradali, alla mancanza dei servizi primari (non abbiamo piú un ufficio postale, da anni le scale mobili che consentivano di salire verso corso Telesio sono ferme, i pullman cittadini impiegano tempi biblici per percorrere le consuete tratte arrecando un disservizio specialmente alle categorie piú fragili come anziani e persone con disabilità), alle condizioni di vita socio-economiche di tante famiglie costrette a vivere in pochi metri quadrati e senza servizi igienici, dobbiamo rinunciare anche ad un importantissimo presidio salvavita.

Il Comitato conclude lanciando “un appello a chiunque abbia notizie del defibrillatore. Vi preghiamo di restituirlo alla comunitá poichè chiunque potrebbe averne bisogno per mettere in salvo la propria vita. Quest’oggi siamo pieni di rabbia e tristezza allo stesso tempo e stanchi per lo stato di abbandono del nostro centro storico”.