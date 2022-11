Apre a Cosenza la prima scuola italiana di Architettura per bambini - QuiCosenza.it

COSENZA – Si chiama SOUx a domicilio, ed è una vera scuola di Architettura per bambini, per trasmettere alle giovani generazioni il senso della bellezza, del decoro, delle arti. SOUx è una vera attività educativa pensata come un doposcuola intelligente, in cui i bambini di Cosenza, dai 7 ai 12 anni, impareranno le prime nozioni di urbanistica, architettura e ambiente, costruzione di comunità, arte, design, agricoltura urbana e educazione alimentare. Una Scuola per i piccoli e gli adolescenti, pensata come uno slancio verso il mondo della cooperazione, dell’innovazione sociale, della cultura, dell’etica anticonsumista, dell’autosufficienza.

Dunque, SOUx a domicilio in Calabria ed è una realtà: aperta a Cosenza ieri con un festoso open day nella sede di Ri-ForMap, in Piazza Riforma.

A dirigere la Scuola sarà l’architetto Rosanna Algieri, per l’anno accademico 2022-‘23, che guiderà i giovani allievi sul tema annuale, con lezioni e docenti provenienti dal territorio calabrese e nazionale, un tema che riguarderà anche Cosenza, lavorando in tre fasi: Analisi, Progettazione partecipata, e infine Autocostruzione. La piccola, ambiziosa Scuola di Architettura, si svolge una volta a settimana con Moduli formativi in classe e attività di laboratori, con docenti ospiti, inoltre con escursioni nel territorio, incontri con varie organizzazioni. I bambini, a partire dai 7 anni, accompagnati dai tutor e dal docente, potranno attuare proposte concrete con un forte impatto sulla città di appartenenza. Una scuola il cui obiettivo è abituare i bambini alla libertà del pensiero, alla magia della creatività, al desiderio di rendere possibile l’impossibile e di realizzare i propri sogni.