Cosenza, allerta meteo arancione. Le raccomandazioni del Comune ai cittadini

COSENZA – R③-Party (Riduci, Riusa, Ricicla) si sposta nei quartieri e domenica 6 novembre “traslocherà” nel quartiere San Vito. Il collettivo Munnizza Social Club sarà ospite dell’associazione La Spiga, una delle associazioni più attive e una delle realtà di volontariato da anni presente nel quartiere con le sue attività a favore di persone con disabilità e di minori a rischio di dispersione scolastica. L’evento si terrà nel Giardino Donato Arena, via Saverio Albo (meglio conosciuta come “villetta di S. Vito”) e, in caso di pioggia, si sposterà all’interno della sede dell’associazione La Spiga (alle spalle della villetta).

La domenica inizierà alle 9,30 con una passeggiata ecologica nelle strade del quartiere, organizzata

dal Gruppo Scout Cosenza 3 e da Plastic Free di Cosenza. All’arrivo dei “camminatori” in villetta, Gianluca Salamone presenterà il suo laboratorio di arredo urbano “Frantumi”.

Il laboratorio – rivolto a tutti, adulti e bambini – prevede la realizzazione di un’opera collettiva con la tecnica del mosaico (su rete) e con l’utilizzo di materiali di risulta che, successivamente, sarà installata in un’area del quartiere. Per tutta la durata dell’evento – dalle 9,30 alle 15,00 – ci saranno anche i produttori e dei contadini del Gruppo di Acquisto Solidale di Cosenza.

Previsti ancora, laboratori di “Riuso” grazie ai volontari del Conza-Lab che proveranno ad aggiustare (a “conzare”) piccoli oggetti elettrici ed elettronici, e ad Annarita Sganga che darà vita al suo Cuci-Lab, dove aggiusterà / rattopperà / cucirà e porterà a nuova vita indumenti, vestiti e tessuti. Ci sarà, come sempre, il Mercatino Sbarattino ed il Negozio Gratis, dove chiunque potrà portare qualcosa che non usa più, ma che è in buone condizioni per barattare, scambiare, prendere ciò che gli serve o piace.

Immancabile il momento di convivialità che, anche questa volta, sarà organizzato dalla brigata di “cucinatori” de La Terra di Piero. Il Munnizza Social Club continuerà a portare i R③-Party nei quartieri della città di Cosenza. Con il sostegno dei gruppi e delle associazioni che in queste aree lavorano da sempre contro l’abbandono (non solo di rifiuti, ma anche e soprattutto sociale), il MSC proverà a porre l’attenzione sulle buone pratiche nella gestione dei rifiuti e, in particolare, sul riuso ovvero sulla possibilità di trovare nuovi modi per utilizzare oggetti e materiali, ancora in buono stato e/o funzionanti, evitando così sprechi, abbandoni e, in generale, situazioni di degrado.