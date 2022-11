Cosenza, le frasi delle sue canzoni impresse nel quartiere di Mario Gualtieri

RENDE – Il Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche dell’Università della Calabria, dopo l’imprenditore Pippo Callipo ha conferito la laurea ad honoris causa in Economia aziendale e management al presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri. Un riconoscimento alla competenza, all’esperienza non solo di imprenditore, ma soprattutto per la sua attività, che ormai lo contraddistingue, di rappresentanza nell’ambito dei corpi intermedi più rappresentativi del mondo economico e produttivo locale e nazionale, dall’associazionismo datoriale, con Confcommercio, al sistema delle Camere di Commercio, in cui ricopre da diversi anni incarichi apicali in società di sistema e nella stessa Unioncamere. Un Algieri emozionato oltre a ringraziare l’Unical, per questo importante conferimento, ha voluto rivolgere un ricordo particolare ai suoi collaboratori di Confcommercio, di Camera di Commercio e alle 80 mila aziende della provincia di Cosenza. Un riconoscimento che per il presidente della Camera di Commercio, non rappresenta un punto di arrivo ma uno stimolo per fare ancora di più e meglio. Dopo la laudatio, affidata al professore Franco Rubino, coordinatore del corso di laurea del Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, Algieri ha tenuto una lectio magistralis sul tema “Il ruolo dei corpi intermedi nel governo del territorio”.