Rende, consiglio approva l’istituzione dell’ambito territoriale per i servizi di trasporto pubblico locale

RENDE – Il consiglio comunale di Rende approva l’istituzione dell’Ambito Territoriale di Area Urbana per i servizi di trasporto pubblico locale di Cosenza, Rende e Castrolibero. L’assessore Ziccarelli: “risultato ottenuto grazie alla caparbietà della nostra amministrazione comunale”. Il sindaco Manna: “Rende locomotiva del processo, auspichiamo gli altri si adeguino al nostro passo”

“Si consolida oggi il percorso iniziato e portato avanti in questi anni con caparbietà dalla nostra amministrazione comunale. Con l’istituzione dell’Ambito Territoriale di Area Urbana per i servizi di trasporto pubblico locale di Cosenza, Rende e Castrolibero si avvia, di fatto, la città unica che, auspichiamo, possa includere uno celere sviluppo della mobilità a nord, così come a sud dell’area urbana”. A dirlo in apertura del consiglio comunale l’assessore Domenico Ziccarelli in merito all’approvazione da parte dell’assise della istituzione dell’Ambito Territoriale di Area Urbana per i servizi di trasporto pubblico locale Cosenza, Rende e Castrolibero.

“Un iter questo partito nel 2015 con la legge regionale n.35 con la quale si istituì l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal) quale Ente di governo del bacino unico regionale in materia di Trasporto Pubblico Locale riconoscendo all’ARTCal la possibilità di istituire, su proposta congiunta degli Enti locali interessati, gli Ambiti Territoriali di Area Urbana, di Area Vasta e di Area a Domanda Debole. Con nota 104952 del 21 dicembre 2018, acquisita al protocollo ARTCal N° 442 del 21 dicembre 2018, i sindaci delle Amministrazioni Comunali di Cosenza, Rende e Castrolibero proposero l’istituzione dell’Ambito Territoriale di Area Urbana (ATAU) per i servizi di trasporto pubblico locale comprendente il territorio delle suddette amministrazioni. Successivamente, con Deliberazione n. 10 del 25 giugno 2019, il Commissario dell’ARTCal, ha istituito l’Ambito Territoriale dell’Area Urbana di Cosenza, Rende e Castrolibero nonché approvato lo Schema di Convenzione finalizzato alla gestione associata delle funzioni tecniche – amministrative e dei servizi in materia di trasporto pubblico locale mediante l’istituzione dell’Ufficio Comune dell’Area Urbana. Al fine della costituzione dell’Ambito Territoriale dell’Area Urbana, le Amministrazioni Comunali di Cosenza, Rende e Castrolibero si trovano oggi a confermare la volontà di costituire l’ATAU per la gestione associata delle funzioni tecnico-amministrative e dei servizi in materia di trasporto pubblico locale mediante l’istituzione dell’Ufficio Comune nonché delegare i rappresentanti legali alla firma della Convenzione di Costituzione dell’Ambito”, ha spiegato Ziccarelli.

“Si è reso necessario, pertanto, sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di Convenzione ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 267 del 18 Agosto 2000 per la gestione associata delle funzioni tecniche e amministrative e dei servizi in materia di trasporto pubblico locale, mediante l’istituzione dell’Ufficio Comune, nell’Ambito Territoriale dell’Area Urbana delle Amministrazioni di Cosenza, Rende e Castrolibero. Vediamo oggi dunque, grazie all’impegno dei nostri uffici tecnici e tutti i comuni del Servizio Associato per lo Sviluppo Urbano Sostenibile, concretizzarsi il servizio integrato di mobilità unica urbana, una rete di trasporti efficienti che ci proiettano verso servizi al cittadino sempre più sostenibili. Auspichiamo che la regione possa garantire i fondi necessari alla realizzazione di tale progetto.

Un altro passo è stato compiuto, ma è necessario aprire un tavolo di concertazione inter-istituzionale affinché i tempi di realizzazione possano ridursi”, ha dichiarato l’assessore.

“Rende è il più esteso polmone verde dell’area urbana, per questo, come amministrazione comunale siamo tenuti a preservare e a incentivare una mobilità alternativa. Con la realizzazione di una rete di piste ciclabili oltre che con il progetto “Co-RE Mobility – Mobilità Sostenibile nell’Area Urbana Cosenza-Rende”, si realizzeranno a breve una serie di interventi coordinati mirati all’incentivazione delle scelte urbane alternative all’utilizzo dell’automobile anche al fine di ridurre il traffico, l’inquinamento e la sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle sedi di lavoro, in linea con gli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dal settore dei trasporti. Ridurre il numero di autoveicoli privati in circolazione significa favorire la sostituzione con mobilità ciclistica o pedonale, trasporto pubblico locale e uso condiviso e multiplo dell’automobile con particolare riferimento all’area urbana Cosenza-Rende ed in generale nell’area cosiddetta delle Serre Cosentine. La rivoluzione parte dalla sostenibilità, dunque, e dalla possibilità di poter fruire di una serie di servizi di mobilità smart: Rende c’è e si dimostra anche in questo ambito all’avanguardia”, ha concluso Ziccarelli.

È poi intervenuto da remoto Piero Guido, professore associato di Ingegneria dei Trasporti presso il DICI, delegato del Magnifico Rettore Nicola Leone e mobility manager dell’Ateneo che ha illustrato l’excursus sull’iter che ha portato alla costituzione dell’ambito territoriale dell’area urbana e del ruolo di supporto da parte dell’Università della Calabria, e di quanto: “sia fondamentale dialogare in sinergia per programmare azioni concrete per sviluppare al meglio il trasporto pubblico locale e dei servizi di mobilità integrata. Questa è una grande opportunità per l’area urbana che non va sprecata per un futuro più sostenibile”.

In chiusura il sindaco Marcello Manna ha ribadito: “questo è un risultato ottenuto grazie all’impegno della nostra amministrazione comunale e non è certo per nostra volontà che oggi non ci sia anche Montalto Uffugo dove sarà prevista la stazione ferrovia e il nuovo svincolo autostradale che interesserà l’intera area urbana. Auspichiamo che non si registrino più ritardi perché è ora che si spinga per andare avanti. Rende è stata ed è la locomotiva di questo processo: speriamo si adeguino anche gli altri al nostro passo”.