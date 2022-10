Tentata rapina in un bar, 26enne arrestato a Cosenza

COSENZA – E’ in scadenza il prossimo 30 ottobre il bando per partecipare al progetto Unical “Cosenza Open Incubator – Idee culturali e turistiche per il centro storico di Cosenza”, attraverso il quale l’ateneo selezionerà 10 aziende e startup con idee progettuali finalizzate alla creazione e allo sviluppo di imprese nel territorio, con particolare attenzione per il contesto turistico-culturale. Durante il periodo di incubazione di 36 mesi, alle 10 aziende selezionate, saranno erogati servizi generali in ambito amministrativo, legale, risorse umane, comunicazione, attività di coaching e contatti con investitori esterni. In più sarà garantito un voucher di ingresso di 20.000 euro.

Si tratta di un progetto affidato all’Unical ed unico nel suo genere in Italia, sviluppato nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui è delegato il consigliere comunale Francesco Alimena che ne sta seguendo ogni passo ed iniziativa, e che porterà alla riqualificazione di Cosenza Vecchia.

“Grazie a questo progetto CIS, affidato alla direzione del prof. Maurizio Muzzupappa – afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso -, la presenza dell’Unical nel nostro meraviglioso Centro Storico non è più un’utopia, ma splendida realtà. Il Comune di Cosenza, quale sede dell’Open Incubator ha offerto Palazzo Spadafora, uno dei più belli del centro storico, nel rione Santa Lucia da gennaio 2023, in attesa della collocazione definitiva al Convitto Nazionale, quando la Provincia di Cosenza terminerà i lavori di ristrutturazione. Proprio da Santa Lucia, grazie ad Open Incubator parte, dunque, la rinascita di Cosenza Vecchia perché oltre al progetto Cis dell’Unical, da gennaio inizieranno una serie di altri interventi: le ristrutturazioni dei palazzi abbandonati a scopo di social housing, così come prevede Agenda Urbana; il nuovo sistema di accessibilità tramite mobilità sostenibile; i nuovi impianti di sottoservizi ed illuminazione pubblica previsti dal CIS Centro Storico Cosenza”.

“Tutte infrastrutture materiali ed immateriali – conclude il Primo Cittadino – necessarie all’innalzamento della qualità della vita dei vecchi e futuri abitanti del quartiere e, soprattutto, alla rinascita del nostro Centro Storico”.

Unical e Camera di Commercio Cosenza: la partnership

Klaus Algieri, Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, e Maurizio Muzzupappa, Delegato del Rettore dell’Unical per il Trasferimento Tecnologico, hanno siglato oggi un protocollo di intesa alla presenza dei componenti del Consiglio Camerale. La Camera di Commercio di Cosenza è infatti tra i primi partner istituzionali a collaborare con l’Università della Calabria per la progettazione delle attività e dei servizi da realizzazione all’interno del Cosenza Open Incubator (COI).

Il progetto “COI” mira a supportare la riqualificazione e la rigenerazione del centro storico di Cosenza delineata dal Contratto Istituzionale di Sviluppo “Cosenza–Centro Storico”, macroprogetto da 90 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Cultura e Turismo 2014-2020.

L’incubatore di impresa che sorgerà all’interno del Convitto Telesio, in questo momento in fase di riammodernamento, si propone di valorizzare le vocazioni del territorio, attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative e di nuovi modelli di sviluppo, nonché il coinvolgimento dei residenti, al fine di contribuire allo sviluppo di nuovi servizi di supporto all’innovazione e di una microeconomia locale rispondente ai concreti bisogni dell’area del centro storico cosentino e al tempo stesso in grado di generare processi produttivi sostenibili.

Proprio il connubio tra valorizzazione del territorio e attenzione all’innovazione ed alla sostenibilità è alla base dell’incontro tra la Camera di Commercio di Cosenza e l’Università della Calabria.

“La Camera di Commercio, anche attraverso il suo punto impresa digitale, si è posta in prima linea nella promozione e nel supporto alla trasformazione digitale del tessuto imprenditoriale cosentino – afferma il Presidente Klaus Algieri -. “Questo protocollo d’intesa vuole sancire l’inizio di una cooperazione fattiva tra il nostro Ente e l’Unical, che ambisce alla condivisione di professionalità, idee e attività necessarie alla creazione di quelle sinergie che dovranno portare all’avvio di progetti d’impresa innovativi capaci di donare nuova vitalità al centro storico cosentino.”

L’Università della Calabria ha nel frattempo emanato un bando, la cui scadenza è prevista per il 31 ottobre 2022, per la selezione di idee imprenditoriali finalizzate alla creazione e allo sviluppo di imprese nel territorio cosentino, con particolare attenzione alle proposte ad alto contenuto innovativo, tecnologico, organizzativo e sociale, da insediare nel costituendo incubatore d’impresa “Cosenza Open Incubator”.

Come spiega il Prof. Maurizio Muzzopappa, “le dieci idee selezionate saranno seguite in maniera gratuita, in un percorso di formazione di durata triennale, che darà l’opportunità ad altrettante compagini di giovani aspiranti imprenditori di trasformarle in nuove imprese pronte a competere sul mercato. Abbiamo chiesto il supporto della Camera di commercio perché siamo convinti che questo percorso debba essere fatto tutti quanti insieme – prosegue Muzzupappa – per riuscire ad offrire concrete opportunità ai giovani e avere una reale occasione di rilancio del centro storico.”