COSENZA – Le tende militari montate nel grande cortile di Vaglio Lise ricordano l’arrivo in città dei primi vaccini anticovid, quando Astrazeneca era soltanto per gli audaci. Ora che da quel tempo assurdo sono trascorsi parecchi mesi, accanto alle mimetiche dell’Esercito ci sono pure le divise (rassicuranti) dei Vigili del fuoco. Il virus che ha messo in ginocchio il mondo intero lascia spazio a un attacco radioattivo. Per fortuna il rischio (almeno oggi) non è reale e quella che sta per cominciare è soltanto una simulazione. L’operazione scatta intorno alle undici, quando al numero di emergenza 115 giunge una richiesta d’intervento. Dal primo reggimento Bersaglieri comunicano che su un convoglio ferroviario è stata rinvenuta una borsa contenente sostanze radioattive. Le probabilità che i passeggeri siano stati contaminati è alta. Dal Comando provinciale di viale della Repubblica parte una lunga colonna di mezzi. Altre camionette lasciano il presidio militare di via Panebianco. Nel frattempo, viene chiesto a Trenitalia di deviare il vagone coinvolto su un binario morto dello scalo ferroviario. La sala operativa mobile diventa il fulcro delle manovre da attuare in situazioni del genere. Il comandante dei Vigili del fuoco Giampiero Rizzo e il colonnello del Primo reggimento Bersaglieri Francesco Ferrara controllano ogni singolo mossa. Inizia la vestizione del personale preposto a operare nella zona rossa. Tuta, guanti, maschera protettiva. Il caldo non aiuta.

I passeggeri sono scesi dal treno, aspettano indicazioni e non si muovono. Due Vigili del fuoco sono pronti a entrare in azione. Dopo pochi minuti, ricevono via radio l’autorizzazione a procedere. In mano hanno la radio per comunicare con i colleghi e l’apparecchio che misura la radioattività. S’incamminano e l’unico rumore che si sente intorno è quello prodotto dalla plastica rigida delle loro tutte. Dopo qualche passo sono di nuovo fermi. Uno dei due avvicina la ricetrasmittente alla maschera e dice: “Affermativo. Adesso contatto il capotreno e ti comunico le coordinate geografiche”. L’altro alza a fatica il braccio imbardato e fa cenno al gruppo dei malcapitati viaggiatori di mettersi in fila e avvicinarsi.

Vigili del Fuoco e militari operano su due linee parallele. I passeggeri vengono controllati uno alla volta. Tengono le braccia aperte e l’operatore che sta di fronte lascia scorrere il misuratore di radiazioni lungo tutto il loro corpo. Il responso non è uguale per tutti: qualcuno viene lasciato andare, qualcun altro invece è stato contaminato e finisce in una tenda separata. I soggetti che presentano dosi di radiazioni più alte salgono sulle ambulanze che partono destinazione ospedale. Prima però passano sotto le docce alimentate dalle autobotti sistemate sul piazzale.

Il colonnello Francesco Ferrara osserva scrupolosamente mentre il comandante dei Vigili del Fuoco Giampiero Rizzo, a simulazione terminata sottolinea: “organizziamo queste operazioni con cadenza annuale perché ci consentono di verificare la prontezza operativa dei nostri uomini, migliorandone se necessario le prestazioni e la tempestività. La simulazione si è svolta al meglio, sono soddisfatto”. Poi va a stringere la mano al prefetto Vittoria Ciaramella. “Queste attività sono molto importanti – commenta la rappresentante territoriale del Governo – perché ci consentono di testare il sistema di protezione civile, di capire se i piani di prevenzione siano adeguati oppure no e di correggere le criticità eventualmente riscontrate”. Finalmente le “armature” di plastica vengono sfilate e le maschere non servono più. Si smontano le tende. Si accendono i motori. E si torna in caserma