Innova lancia AscoltiAmo Rende: un tour nei quartieri e nelle contrade della città

MONTALTO UFFUGO (CS) – Riceviamo alcune note della consulenza tecnico-scientifica di Giancarlo Spadanuda, il quale propone l’interramento dei cavi, a seguito dell’articolo pubblicato nei giorni scorsi con le affermazioni del Forum Ambientalista. Nell’articolo delle suddette associazioni – scrive Spadanuda – si afferma: «siamo seriamente preoccupati per il perdurare dell’annosa vicenda relativa ai cavi dell’alta tensione dell’elettrodotto Laino-Rizziconi, in particolare per il mancato interramento di tali cavi nei due brevi tratti che attraversano le frazioni densamente abitate di Pianette e Lucchetta del Comune di Montalto Uffugo. In queste località, i cavi dell’elettrodotto da 380 KV passano a meno di 50 metri dagli edifici abitati. Una vicenda che si protrae da troppi anni nella totale assenza di volontà e capacità di intervento. Rimane la necessità di risolvere il problema e mettere in sicurezza la salute di tanti nuclei familiari,tra cui quella dei soggetti più a rischio,bambini ed anziani,rispetto ai rischi ben noti e comprovati scientificamente dell’inquinamento elettromagnetico».

«A suo tempo,su mandato dell’Amministrazione Comunale di Montalto (diversa da quella attuale), fui incaricato di produrre relazione tecnico-scientifica, in relazione a quanto sopra; la relazione fu redatta con numerosi allegati, grafici, planimetrie dei luoghi, documenti scientifici, citazioni di studi anche internazionali e pronunce della magistratura ;la conclusione fu: “si esprimono forti perplessità di ordine ingegneristico, biologico, sanitario ed ambientale in merito all’elettrodotto de quo. Se ne consiglia prudentemente ed orientativamente l’ubicazione in altra zona con caratteristiche geografiche e demografiche ben diverse da quelle finora utilizzate” (esattamente le medesime parole furono utilizzate dall’On Franco Laratta per interrogazione scritta-camera dei Deputati)”. In alternativa proponevo di interrare i cavi (soluzione già adottata in altre parti del pianeta); invero due corposi capitoli della mia consulenza hanno i titoli:

1) “Studio di fattibilità tecnica dell’interramento dei cavi conduttori di energia” e

2) “Convenienza di interramento dei cavi ai fini biologici e clinici”;successivamente ho redatto-sempre per il Comune di Montalto, “Supplemento ed integrazione di relazione tecnico-scientifica circa gli esiti che il posizionamento dell’elettrodotto provoca per l’ambiente e la salute dei cittadini, nonchè studio della convenienza di interramento dei cavi”».

«Il ricorso per i cittadini di Montalto (ex art.700 cpc) veniva redatto dagli avv. Giuseppe Magarò e Pietro Greco. Ciononostante, vergognosamente, la situazione a Pianette e Lucchetta è rimasta invariata con grave nocumento per la salute degli abitanti:l’inquinamento elettromagnetico è una noxa ambientale».