Valentini-Majorana: studente aggredito al liceo. Denunciati due minorenni

COSENZA – Parola d’ordine: risparmio. Dimezzate, a basso consumo, ecologiche o col timer. Il caro bollette si abbatte anche sul Natale. Le luminarie saranno meno numerose, verranno spente prima, qualcuna, come la carrozza di Cenerentola, smetterà di brillare a mezzanotte in punto. Altre non racconteranno nessuna favola e resteranno al buio.

“Sogno o son desto?” diceva Cartesio. Nessun sogno all’orizzonte, caro Cartesio, è tutto reale. Le luminarie quest’anno potrebbero avere un peso notevole sul bilancio pubblico: i rincari sono troppo forti e i comuni costretti a ridimensionare i costi. Cosenza e Rende non fanno eccezione. Più delicata invece la situazione nei piccoli centri dell’hinterland, dove molti comuni rinunceranno alla magia del Natale.

Caruso: “se reperiamo i fondi Cosenza avrà le sue luminarie”

“Questo è il nostro primo Natale – dice a Quicosenza Franz Caruso -. Ci siamo insediati lo scorso novembre e non abbiamo avuto la possibilità di festeggiare come si doveva. Quest’anno stiamo cercando di reperire i fondi per garantire le luminarie alla città. Ma il caro collette, per tutti i comuni d’Italia, così come per noi, è un problema non indifferente”. Il primo cittadino di Cosenza spiega che con la crisi economica “tutto quello che sognavamo di realizzare con l’amministrazione comunale” risulta concretamente difficoltoso.

“Spero di trovare l’aiuto e la collaborazione di commercianti e associazioni, anche con un minimo di fondi. Risparmiamo da una parte e spendiamo dall’altra”- conclude Caruso -. L’obiettivo del sindaco è quello di risparmiare il più possibile ma senza rinunciare alla magia del Natale: “se riusciamo a reperire i fondi Cosenza avrà le sue luminarie”.

A Rende un Natale col timer

La città di Rende non brillerà come ha sempre fatto, ma non si spegnerà per il caro bollette. Il sindaco Marcello Manna, intervistato dalla nostra redazione, preannuncia un Natale col timer. “L’imperativo è sicuramente quello di risparmiare. Ma Rende avrà comunque le sue luci, anche se con modalità e tempi diversi rispetto agli anni passati”.

Manna ipotizza la chiusura delle luminarie ad un determinato orario “per tenere accesa la magia del Natale e nello stesso tempo- spiega – tentare di contemperare questa esigenza con la crisi energetica. Il Comune non può permettersi uno sperperao di denaro. Però – evidenzia Manna – non possiamo far passare questo periodo sotto silenzio”.

In questi giorni si terrà una riunione per capire meglio il piano d’azione che metterà in campo l’amministrazione comunale. Ovviamente saranno coinvolti commercianti e associazioni. Un pensiero, il primo cittadino, lo dedica anche alle periferie perché: “nessuno sarà dimenticato”. Il punto, dunque, è lavorare su una modulazione oraria ” così da accendere le luci poco dopo e spegnerle poco prima, come già sta accadendo per l’illuminazione cittadina, senza però intaccare la sicurezza pubblica”.

Il caro bollette e il miracolo di Natale

Succede così che, mentre negli anni passati le città italiane ma anche i piccoli centri hanno quasi fatto a gara a chi avesse le luminarie più belle, quest’anno quello che doveva essere il Natale della ripartenza, dopo la pandemia, sarà meno scintillante e colorato. È pur vero che il Natale è ancora lontano, ma i Comuni già si muovono vista la necessità di risparmiare dal punto di vista energetico. Magari chissà, in questo lasso di tempo qualcosa cambierà. “A Natale tutti i sogni possono diventare realtà”. A dirlo questa volta non è Cartesio ma più ingenuamente Babbo Natale e tra luci a basso consumo, bollette da capogiro e orari di accensione ridotti, più che un sogno in molti cercano il miracolo.