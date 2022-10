Cosenza, scomparso Sergio Principe: “imprenditore del sociale e figura centrale del terzo settore”

COSENZA – “L’improvvisa scomparsa del dottor Sergio Principe addolora profondamente la nostra comunità perché priva la Cosenza operosa, dedita al volontariato e amorevolmente solidale nei confronti delle persone bisognose e che popolano l’area del disagio, di una figura centrale ed importantissima del terzo settore“. Seono le parole del sindaco Franz Caruso che ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Sergio Principe, imprenditore del sociale e grande protagonista di molteplici iniziative di solidarietà sul territorio. “Perno insostituibile di tante attività, Sergio Principe – ha sottolineato Franz Caruso – lascia un grande esempio di solidarismo concreto e fattivo, dopo aver dedicato tantissime energie all’impegno nel sociale che ne ha caratterizzato il suo agire costante, indirizzato anche nel saper creare e favorire forme di partenariato tra istituzioni, terzo settore e volontariato, capaci di creare le premesse per l’emancipazione dai bisogni”. Caruso, nel ricordare anche il ruolo esercitato da Sergio Principe come amministratore della Cooperativa Sociale Don Bosco, che insieme ad altre realtà, ha gestito la Città dei Ragazzi, ha indirizzato alla famiglia le sue più sentite condoglianze.

Parole di cordoglio anche da parte di Franco Iacucci, vicepresidente del consiglio regionale della Calabria: “La scomparsa di Sergio Principe ci priva di un uomo speciale e mi addolora molto. Ho conosciuto Sergio molti anni fa, durante la mia attività politica in Provincia, e in più occasioni di confronto ho avuto modo di apprezzare la sua visione e la sua passione, le sue qualità morali e umane. Sergio era prima di tutto un uomo buono. E in quanto tale il suo impegno per il sociale e per la nostra terra aveva un’autenticità rara. Protagonista della nascita della cooperazione in Calabria, ha messo in campo tante iniziative di solidarietà stimolando le istituzioni e il dibattito sui temi sociali. A lui non possiamo che essere grati per tutto questo. Ai suoi cari e familiari rivolgo un pensiero di vicinanza. Ciao Sergio, che la terra ti sia lieve”.