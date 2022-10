Cosenza-Genoa, il sindaco al Questore “riveda il piano sicurezza”

COSENZA – Un appello al Questore di Cosenza, dottoressa Giovanna Petrocca, è stato rivolto dal Sindaco Franz Caruso al fine di rivedere il piano di sicurezza predisposto, con la chiusura alla circolazione stradale e pedonale di viale Magna Grecia, per consentire alle tifoserie di Cosenza e Genoa di assistere sabato prossimo, al San Vito-Marulla, all’incontro di calcio senza divisioni, in nome dei forti e storici legami tra i supporters delle due squadre.

“L’Amministrazione comunale – ha sottolineato Franz Caruso – come avviene per prassi consolidata ogni qual volta si disputano allo Stadio-San Vito-Marulla le partite del campionato di serie B e che vedono impegnato il Cosenza calcio, ha, nel pieno rispetto ed in ottemperanza ad una apposita richiesta da parte della Questura, disposto una specifica regolamentazione della circolazione stradale e pedonale su Viale Magna Grecia per disciplinare l’afflusso allo stadio ed il conseguente deflusso delle due tifoserie, in modo separato. Cionondimeno, la decisione che è stata assunta ed alla quale il Comune non poteva non adeguarsi, ha fatto registrare delle osservazioni, in seno alla tifoseria organizzata, nelle quali sono stati evidenziati gli ottimi rapporti che intercorrono tra i tifosi del Cosenza e quelli del Genoa, prossima avversaria dei rossoblù sabato 15 ottobre. Un legame- quello tra i lupi ed i grifoni – che risale indietro nel tempo e che si è via via consolidato anche attraverso la militanza nelle file delle due squadre, accomunate peraltro dagli stessi colori rossoblù, di diversi giocatori ed anche di qualche indimenticato allenatore. Alla luce di quanto fatto rilevare, chiedo al Questore di Cosenza, dottoressa Giovanna Petrocca, certo della sua sensibilità, di rivedere quanto stabilito nel piano di sicurezza puntualmente approntato, in virtù non solo dei legami di reciproco rispetto tra le due tifoserie, ma anche in vista del proposito, manifestato sia dai sostenitori del Cosenza che dai supporters della squadra ligure, di ritrovarsi tutti insieme sia prima che dopo l’incontro di calcio. Sono profondamente persuaso che sabato allo Stadio sarà vera festa e sarebbe giusto che i tifosi delle due squadre manifestassero, senza preclusioni e divisioni, le loro reciproche passioni”.