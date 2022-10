Passeggiata a tema cosplayer per aiutare l’Associazione ‘Mattia Facciolla’ Bambini Cardiopatici

COSENZA – Weekend dedicato alle buone pratiche di Protezione Civile. In oltre 600 piazze d’Italia, oltre 8.000 volontari impegnati in iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte a tutti i cittadini, con la campagna intitolata “Io non rischio”. A Cosenza, in piazza 11 Settembre, gli stand dedicati a questa importante giornata, e due importanti realtà dell’associazionismo cosentino: Lupiambiente Cosenza ODV e Misericordia Cosenza, che, tramite l’esperienza dei propri volontari, hanno collaborato per diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile, accrescendo al contempo la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio.

Fondamentale per la Campagna è il ruolo attivo dei cittadini, che hanno trovato nei volontari un importante punto di riferimento. Un momento di informazione e confronto nel cuore della città di Cosenza, Corso Mazzini. Un’importante occasione per fornire spunti e approfondimenti sui rischi e sulle tecniche di prevenzione utili, da adottare per proteggere se stessi, la propria casa e l’ambiente in cui si vive, con il supporto di materiale informativo illustrato che ha indicato i comportamenti corretti da adottare in caso di terremoto, maremoto e alluvione. Con spunti pratici, i cittadini hanno potuto osservare, tramite delle mappe dettagliate e il piano di Protezione Civile che, in base al luogo di residenza, indicava al cittadino le vie di fuga e di ritrovo in caso di calamità naturali.

Sebbene il terremoto, le alluvioni e il maremoto non si possano prevenire, è doveroso saper affrontare al meglio le situazioni di emergenza, pensando, anzitutto, a mettere in sicurezza se stessi e le persone vicine, perchè imparare a prevenire e ridurre gli effetti di questi eventi, quindi sapersi comportare prima, durante e dopo l’evento calamitoso, è un compito che riguarda ognuno di noi: è una responsabilità collettiva a cui tutti dobbiamo contribuire.