Rifiuti per strada a Cosenza, cittadini: “numerose segnalazioni, situazione invariata”

COSENZA – Rifiuti davanti ai palazzi e sui marciapiedi. Sono numerose le segnalazioni arrivate alla nostra redazione rispetto alla mancata raccolta dei rifiuti in città e non ci sono distinzioni di aree. Dalle traverse di via Montesanto a via Milelli, arrivando fino a Via Pasquale Rossi. Cumuli di immondizia, carta, plastica, non ritirati da giorni.



Un cittadino ha mandato alcune foto sul mancato ritiro di carta e cartone su via Milelli: “dopo numerose segnalazioni la situazione resta invariata, i cittadini pagano tasse per i rifiuti molto elevate, senza ottenere risultato, e pensare che i cartoni si riciclano”. Per non parlare dei cumuli su via Pasquale Rossi, tra l’altro di fianco alla sede della Misericordia di Cosenza, che svolge l’attività di soccorso ed emergenza sanitaria.