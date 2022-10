Federazione riformista Rende: “La gestione del Pnrr? Del tutto inadeguata”

RENDE – “Da quanto è dato sapere, il PNRR destinato al sistema delle autonomie locali presenta alcune criticità. I comuni, infatti, non avendo a disposizione per la gran parte progetti cantierabili ed essendo necessitati a spendere rapidamente i fondi, stanno rispondendo ai bandi proponendo opere di manutenzione straordinaria e, in alcuni casi, anche di manutenzione ordinaria. In tal modo, soprattutto nel Mezzogiorno, viene stravolta la finalità del PNRR che era destinato ad affrontare e risolvere strategicamente carenze infrastrutturali e nel settore dei servizi. Nonostante tutto ciò, rimane forte il rischio di non spendere i fondi resisi disponibili ed assegnati a seguito dei bandi ministeriali.

A queste criticità non si sottrae il comune di Rende che, per quanto a noi noto, ha avuto finanziato solo la realizzazione di una asilo nido in c.da Rocchi e il centro polifunzionale di sport classici e paralimpici, con caratteristiche strutturale. A proposito di quest’ultimo, corre l’obbligo di segnalare l’infelice scelta del sito su cui costruirlo e forti dubbi sulla capacità di spendere circa 5 milioni di euro nel biennio di competenza. Questa opera, del resto, costituisce l’eccezione che conferma la regola, in quanto il progetto, a quanto sembra, è stato redatto dalla federazione nazionale interessata. Eppure con il PNRR si potevano risolvere veri e proprie emergenze strutturali in considerazione, ad esempio, del pericoloso cambiamento climatico in atto nelle zone temperate, che si stanno trasformando in aree con caratteristiche tropicali e, quindi, soggette a improvvisi e forti temporali che scaricano vere e proprie bombe d’acqua, sarebbe stato doveroso ed urgente utilizzare i fondi del PNRR per ammodernare e completare la rete delle acque bianche ed anche tratti di rete fognaria.

Poiché di questa problematica neanche si parla, ci corre l’obbligo di segnalare la mancanza di manutenzione delle griglie di scolo, soprattutto, nella parte valliva che ospita la nuova città che, ad occhio nudo, si presentano intasate ed, in alcuni casi, addirittura evidenziano la presenza dell’acqua a livello stradale. Non è necessario aggiungere altro per evidenziare lo stato di pericolo per l’imminente stagione invernale e l’assoluta mancanza di visione sul futuro della città, che si riflette nell’impreparazione del comune di Rende per l’utilizzo strategico dei fondi del PNRR”.