Cosenza aderisce alla Giornata del contemporaneo - QuiCosenza.it

COSENZA – La Giunta Comunale, presieduta dal sindaco Franz Caruso ha approvato la delibera di presa d’atto dei progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica degli 11 interventi del Contratto Istituzionale di Sviluppo del Centro Storico di Cosenza per un importo complessivo pari a euro 40.262.931,46, per come di seguito elencati:

•Risanamento ambientale, messa in sicurezza del versante e adeguamento muro di sostegno Portapiana;

•riqualificazione dell’area di Porta Piana con sistemazione del parcheggio per la completa fruizione;

• riqualificazione territoriale tramite i giardini urbani diffusi

•riqualificazione di piazza G. Amendola;

•miglioramento dell’accessibilità al centro storico tramite interventi di mobilità sostenibile;

•valorizzazione dei percorsi e dei beni architettonici del Centro Storico con riqualificazione delle aree per la fruizione turistica;

•riqualificazione urbanistica e funzionale di piazzetta Toscano con valorizzazione dei reperti;

•riqualificazione della villa vecchia e delle aree verdi per la rivitalizzazione del centro storico;

•riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico, del verde e dei sotto servizi;

•adeguamento sismico, efficientamento energetico e rifunzionalizzazione della Biblioteca Civica con informatizzazione per una fruizione totale;

•intervento di restauro del complesso monumentale di San Domenico.

“L’Attuazione del Cis Centro Storico è stata ed è una corsa contro il tempo per la mia amministrazione – afferma il sindaco Franz Caruso – Si tratta di un progetto complessivo che rilancia la Città Vecchia e pone le basi di uno sviluppo complessivo dell’intero territorio urbano, grazie ad un finanziamento di 40milioni di euro che, intanto, appena insediatomi ho dovuto recuperare perché erano a rischio de-finanziamento. Successivamente si è trattato di mettere in campo tutte le complesse procedure burocratico/amministrative che ha visto impegnati quotidianamente ed in maniera stringente amministrazione, tecnici e uffici comunali del settore al fine di rispettare i tempi stringenti e vincolanti del Contratto. Oggi, con questo programma che abbiamo voluto con tutte le nostre energie, seguito dal consigliere Francesco Alimena che ringrazio, si avvia la realizzazione di un sogno che coltivo da tempo per la mia città: la rinascita e la rivitalizzazione del suo Centro Storico che rimane il gioiello più prezioso per tutti i cosentini. Fondamentale è stata ed è la sinergia posta in essere con gli Enti ed Organismi interessati e la collaborazione fattiva del RUC, colonnello Luigi Aquino a cui rivolgo la mia gratitudine più profonda”.

“C’è ancora tanto da fare – conclude il sindaco Franz caruso – ma non abbasseremo minimamente la guardia fino a raggiungere l’obiettivo di vedere concretizzato il programma che vede la Città Vecchia come un grande HUb culturale, finalmente riqualificato e, soprattutto, vivo. Intanto ci rende orgogliosi il fatto di avere reso il nostro CIS progetto pilota tra i Contratti Istituzionali di Sviluppo della Calabria”.