Cosenza premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio

COSENZA – Secondo le stime del Consorzio RICREA nel 2022 in città, saranno raccolte circa 201 tonnellate di barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sufficienti per realizzare oltre 8.000 panchine d’arredo urbano. Prosegue fino a domani, a Cosenza (seconda parte del viaggio lungo la Penisola) il viaggio del supereroe Capitan Acciaio, incaricato di informare i cittadini sul valore e la sostenibilità degli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure.

Il tour promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del Sistema CONAI, coinvolge adulti e bambini in Piazza dei Bruzi. Ancora fino a domani attività, laboratori e divertenti quiz. Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per spronare a far sempre meglio, oggi il Consorzio ha conferito alla Città di Cosenza uno speciale riconoscimento.

“Questo premio rappresenta un riconoscimento per il lavoro sinergico svolto fino ad oggi da istituzioni, operatori e cittadini, oltre che un incentivo a far sempre meglio e ad impegnarsi sempre di più in questo processo virtuoso – evidenzia Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione del Consorzio RICREA -. Nel 2022 stimiamo che a Cosenza saranno raccolte circa 201 tonnellate di imballaggi in acciaio, segnando una crescita del 44% rispetto al 2021. Il nostro obiettivo è quello di migliorare ulteriormente questo risultato, e per farlo siamo convinti che sia essenziale continuare a insegnare l’importanza e il valore del riciclo dell’acciaio, un materiale permanente che si ricicla al 100% e all’infinito”.

“Il tema della raccolta e della gestione dei rifiuti riveste un ruolo cruciale nel mio mandato di programma. – afferma Franz Caruso, sindaco di Cosenza – La raccolta differenziata è la strada da perseguire con sempre maggiore attenzione e con sempre maggior coinvolgimento dei cittadini, al fine di tutelare la salute pubblica e la vivibilità della città”.

“Iniziative come queste, che rappresentano importanti esperienze di comunità, ci aiutano a sensibilizzare i cittadini, coinvolgendoci anche nella discussione di nuove progettualità da mettere in campo” aggiunge il Vicesindaco Maria Pia Funaro”.

“Oltre al Comune, sono state premiate anche Ecologia Oggi spa che si occupa della gestione e della raccolta dei rifiuti su tutto il territorio del Comune e Calabra Maceri, l’operatore che si occupa di lavorarli per l’invio in acciaieria. “Molteplici le iniziative che sono state messe in campo per aiutare i cittadini a conferire correttamente i diversi materiali. – dichiara Rita Scalise – Iniziando dall’informazione presso il nostro centro Infogreen dove sono disponibili le brochure informative e i calendari della raccolta, la nostra carta dei servizi. Inoltre il nostro personale periodicamente allestisce dei banchetti informativi nei diversi quartieri della città per incontrare e informare direttamente i cittadini sulla buone pratiche ambientali.”

“La nostra piattaforma è di riferimento per la città di Cosenza, e l’intera Regione – dice Attilio Pellegrino, Amministratore Unico di Calabra Maceri e servizi SpA, azienda leader nel campo della raccolta, recupero e trattamento dei rifiuti – Qui arrivano tutti gli imballaggi conferiti dai cittadini per essere selezionati e lavorati, questo premio è un riconoscimento all’attenzione quotidiana che l’azienda presta alle nuove tecnologie. I nostri modernissimi impianti di selezione automatizzati, sono dotati di lettori ottici di ultima generazione e consentono di avere ottime percentuali di recupero degli imballaggi in acciaio che vengono pressati in balle prima di essere trasferiti alle industrie di trasformazione”.