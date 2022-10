Rende, anche il Banco Alimentare della Calabria partecipa al salone “deGusto”

RENDE – La realtà che da sempre, in Calabria come in tutta Italia, si occupa di distribuzione di alimenti di prima necessità ai nuclei familiari meno abbienti e di lotta allo spreco alimentare, porterà tra gli stand la sua esperienza, le conoscenze e la sua dinamicità contagiosa.

“Si tratta di un esperimento – dichiara Franco Falcone, Presidente del Banco Alimentare della Calabria. Torniamo a frequentare gli eventi in presenza, a condividere momenti di socialità, dunque quale occasione migliore per farci conoscere da chi ancora non sa chi siamo e ricordare a chi già ci ha incontrati che non abbiamo mai smesso di aiutare gli altri? Il contesto, poi, ci è sembrato quello ideale – prosegue il Presidente Falcone – si parla di cibo, e lo si fa in un momento storico di grandi ristrettezze, nel quale sempre più famiglie, anche quelle che fino a qualche tempo fa non avrebbero mai immaginato di dover chiedere aiuto, si ritrovano a contare i centesimi rimasti già a metà mese”.

Il Banco Alimentare della Calabria è un punto di riferimento per tanti enti che si danno da fare su tutto il territorio regionale e rappresenta un pò il termometro dei cambiamenti sociali (strettamente legati a quelli economici) che investono il territorio. “Ogni giorno veniamo a contatto con realtà nuove, famiglie soprattutto con anziani e bambini che ci chiedono aiuto tramite le associazioni che operano sul territorio – conclude Gianni Romeo, Direttore del Banco. Per questa ragione ci teniamo ad essere presente a “deGusto” nel prossimo fine settimana: più persone di conoscono, più riusciremo ad aiutarne”. Il Salone del gusto di Rende sarà un’occasione anche per raccogliere candidature di volontari in vista della Colletta alimentare che si terrà a novembre in centinaia di supermercati calabresi e che quest’anno tornerà a svolgersi in presenza.