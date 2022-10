Al via la pulizia di alvei e argini dei fiumi, Caruso: “interventi per la sicurezza dei cittadini”

COSENZA – Sono partiti questa mattina dal Vallone di Rovito i lavori di pulizia degli alvei e degli argini dei fiumi grazie al Protocollo d’Intesa firmato nei giorni scorsi dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso, con il commissario straordinario di Calabria Verde, dottor Giuseppe Oliva.

Diversi gli interventi programmati e che interesseranno anche il Fiume Crati dalla confluenza e fino all’incrocio tra contrada Ciomma e Guarassano; il fiume Busento dalla confluenza e fino al Torrente Jassa; il fiume Crati dalla confluenza e fino al Campagnano e lo stesso Campagnano fino al limite comunale con il Comune di Castrolibero.

“Ho ritenuto di estrema importanza – afferma il sindaco Franz Caruso – soprattutto con l’inizio della stagione autunnale avviare preventivamente una imponente operazioni di bonifica e di pulitura dei nostri fiumi, al fine di garantire non solo il ripristino del decoro urbano, deturpato in molte zone abbandonate da anni, ma anche e soprattutto sicurezza ai nostri concittadini. I nostri corsi d’acqua, infatti, sono in molte zone stretti e ripidi e quindi necessitano, per prevenire possibili fenomeni di esondazione, di interventi specifici e, in molti casi, straordinari attesa la deprecabile condizione in cui versano rappresentando situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. La preoccupazione è data soprattutto dalle piogge di intensa densità, a cui ultimamente abbiamo assistito in diverse occasioni”.

“Ovviamente – conclude il Primo Cittadino – gli interventi di pulizia che si stanno mettendo in campo, garantiscono la giusta e dovuta tutela delle specie faunistiche annidate sugli argini dei fiumi. Con l’occasione ringrazio Calabria Verde, il commissario Oliva e quanti vi operano, per l’importante sinergia assicurataci, gli uffici comunali e l’assessore Pasquale Sconosciuto che ha organizzato i lavori che segue e monitora personalmente”. “La criticità dei nostri fiumi, soprattutto in alcune zone sporche da tempo immemore – sostiene l’assessore Pasquale Sconosciuto – è indescrivibile. Per quanto mi riguarda da anni predicavo la necessità di una calendarizzazione degli interventi di pulizia di fiumi e argini. Oggi finalmente, grazie all’attenzione mostrata per la questione dal sindaco Franz Caruso l’abbiamo avviata. Abbiamo iniziato questa mattina con il Vallone di Rovito e proseguiranno con il Craticello e via via toccheranno tutti i corsi d’acqua della città”.