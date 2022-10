Inchiesta Reset, torna libero l’imprenditore cosentino Marco Saturnino: ordinanza annullata

COSENZA – Con un post sulla pagina Facebook, l’associazione “Gli invisibili dei canili rifugio – Cosenza“, chiarisce con trasparenza quanto le associazioni si prendano sulle spalle tutto il lavoro che i Comuni non fanno e che delegano loro. Ogni Comune infatti, per un cane ospite in canile, versa un contributo giornaliero, dunque sostiene un costo che di conseguenza è a carico dei contribuenti. Recentemente, anche il Comune di Cosenza ha spinto l’ASP per la cattura di randagi presenti sul territorio.

Ma qualcuno si chiede mai che fine fanno i cani, una volta ingressati in un canile? Spesso restano lì tutta la vita, ingiustamente reclusi. Le istituzioni non si occupano di promuovere e sostenere i costi per tentare di far adottare i quattro zampe e liberarli da quelle gabbie e così le associazioni, con poche risorse e spesso di tasca loro, provvedono. Ed è così che l’associazione cosentina, che tra l’altro opera nel canile sanitario di Donnici, ha inteso pubblicare per “trasparenza” alcune informazioni. di”Alcune persone ce l’hanno chiestorettamente – scrivono – altre non ne hanno avuto il coraggio ed ecco a voi la risposta alla domanda “quanti soldi vi danno i comuni per le adozioni che fate?”

Report adozioni dai canili sanitari di Donnici e Mendicino anno 2021:

Comune di COSENZA

121 adozioni su 126 cani ingressati – contributo erogato? Zero euro;

Comune di MENDICINO

30 adozioni – contributo erogato? Zero euro;

Comune di RENDE

70 adozioni – contributo erogato? Zero euro;

Comune di AMANTEA

1 adozione – contributo erogato? Zero euro;

Comune di APRIGLIANO

1 adozione – contributo erogato? Zero euro;

Comune di BELMONTE CALABRO

3 adozioni – contributo erogato? Zero euro;

Comune di BISIGNANO

20 adozioni – contributo erogato? Zero euro;

Comune di CASALI DEL MANCO

18 adozioni – contributo erogato? Zero euro;

Comune di CERISANO

5 adozioni – ccontributo erogato? Zero euro;

Comune di DIPIGNANO

6 adozioni – contributo erogato? Zero euro;

Comune di FALCONARA ALBANESE

12 adozioni – contributo erogato? Zero euro;

Comune di MANGONE

1 adozione – contributo erogato? Zero euro;

Comune di MARZI

1 adozione – contributo erogato? Zero euro;

Comune di MONTALTO UFFUGO

3 adozioni – contributo erogato? Zero euro;

Comune di PARENTI

2 adozioni – contributo erogato? Zero euro;

Comune di ROSE

13 adozioni – contributo erogato? Zero euro;

Comune di SAN BENEDETTO ULLANO

5 adozioni – contributo erogato? Zero euro;

Comune di SAN FILI

6 adozioni – contributo erogato? Zero euro;

Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE

19 adozioni – contributo erogato? Zero euro;

Comune di SAN LUCIDO

2 adozioni – contributo erogato? Zero euro;

Comune di SAN VINCENZO LA COSTA

7 adozioni – contributo erogato? Zero euro;

Comune di TORANO CASTELLO

23 adozioni – contributo erogato? Zero euro;

L’unico Comune che ha rimborsato la somma di 1.000 euro è stato quello di Luzzi. In totale 387 cani hanno lasciato i canili e ora vivono felici. Ma è giusto anche dire che i Comuni hanno risparmiato oltre 3 milioni e mezzo di euro. Somma che non graverà sulle spalle della collettività. L’associazione ricorda che la retta giornaliera media che un Comune paga per il mantenimento di un suo cane in un canile rifugio è di euro 2,50, considerando una vita media di 10 anni, la matematica non è un’opinione. “I costi pagati dalla nostra associazione relativa a viaggi e staffette per quei cani che sono partiti in stallo presso nostre colleghe volontarie, con le quali collaboriamo da anni, è di oltre 11 mila euro; somme prelevate dal fondo 5×1000. Questi cani, solo grazie all’attività di volontariato, ora vivono felici in tante belle famiglie.

In conclusione però, l’amaro bilancio: “Siamo molto avvilite, e vi comunichiamo che ad oggi dobbiamo fermarci perchè i soldi sono terminati”. Ancora una volta ciò che dovrebbe fare un Comune è affidato al “buon cuore” della gente, di chi rispetta e ama gli animali: “dateci una mano a far sì che la macchina della salvezza non si fermi”.

Come aiutare gli Invisibili

Se i Comuni volessero farlo, così come i cittadini, si può contribuire alle attività dell’associazione cosentina:

BONIFICO:

Gli invisibili dei canili rifugio Cosenza

IBAN: IT92A 07601 16200 001035 895117

(Donazioni detraibili o deducibili dalle vostre tasse)

BOLLETTINO POSTALE:

Gli invisibili dei canili rifugio Cosenza

c/c n° 001035895117

(Donazioni detraibili o deducibili dalle vostre tasse)

RICARICA POSTEPAY:

carta n° 4176 3106 8732 4452

Letizia Valentini

Cod.Fisc.: VLN LTZ 67D54 D086F

PAYPAL: [email protected]