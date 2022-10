Un francobollo dedicato alla Camera di Commercio di Cosenza

COSENZA – Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso qualche giorno il francobollo appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato alla Camera di Commercio di Cosenza, nel 210° anniversario della sua istituzione. Il francobollo stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in 300.015 esemplari con valore della tariffa di € 1,20, è stato presentato nel corso di una cerimonia dedicata all’emissione – con annullo filatelico a cura del desk di Poste Italiane – nella Sala Longhi di Unioncamere, in Piazza Sallustio, a Roma, trasmessa in contemporanea web anche nella Sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza e in diretta streaming sul canale Facebook dell’ente.

“Si tratta di un evento di grande valore simbolico – dichiara il Presidente Klaus Algieri – non solo per il nostro ente ma per tutto il territorio che rappresentiamo, e che ci ha offerto l’opportunità di mostrare ancora una volta, a livello nazionale, la nostra provincia come eccellenza produttiva ed economica del Paese. Quello che stiamo celebrando – prosegue Algieri – è un anniversario che in un’epoca di incertezze come quella che stiamo nostro malgrado vivendo, rappresenta il segno tangibile di come i pensieri e le idee di valore sopravvivono agli uomini e alle cose e, nella loro persistenza, si tramandano ed evolvono nel tempo, in un incessante lavoro di cerniera tra passato e futuro.

La Camera di commercio – aggiunge – è un ente pubblico del tutto particolare, un corpo intermedio governato dai corpi intermedi che rappresentano le forze produttive del territorio. Una rappresentanza forte che comporta una grande responsabilità. Una rappresentanza che, per quanto riguarda Cosenza, era già presente in nuce in quella Società Economica di Calabria Citra che vedeva la luce più di due secoli fa in una Calabria allora napoleonica e che ha continuato ad evolversi nel corso del tempo, attraversando la restaurazione borbonica e le insurrezioni risorgimentali, l’unificazione del Paese e le terribili guerre della prima metà del ‘900, fino ai giorni nostri, per essere sempre al fianco delle imprese, nei momenti di crisi come in quelli di rinascita. Molto è cambiato in 210 anni, è vero – conclude il Presidente Algieri –, ma possiamo affermare che rimane certamente attuale quello che ancora oggi riteniamo essere il nostro ruolo principale: contribuire attraverso la promozione e il supporto all’attività d’impresa, allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio e al benessere dell’intero Paese.”

La cerimonia, alla quale sono intervenuti, oltre al Presidente Algieri, il Presidente Unioncamere, Andrea Prete, e il Vice Ministro MISE, Gilberto Pichetto Fratin, è stata anche l’occasione per una riflessione sul ruolo economico della provincia, nell’approfondimento sul tema “Il ricco Mezzogiorno: Cosenza, eccellenza produttiva ed economica del Paese” con una relazione del Segretario Generale Censis, Giorgio De Rita, cui è seguita discussione con Francesco Giorgino, Professor of practice Università Luiss Guido Carli e Gian Paolo Manzella, Dirigente Fondo europeo per gli investimenti. I lavori coordinati dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza, Erminia Giorno, si sono poi conclusi con la presentazione ufficiale del francobollo negli interventi di Antonio Palma, Presidente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e Fabio Gregori, Responsabile Filatelia di Poste Italiane.

Il francobollo dedicato alla Camera di Commercio di Cosenza