COSENZA – “La Sanità continua ad essere una vera e propria emergenza, non solo in Calabria ma nell’intero Paese”. E’ l’allarme lanciato dal segretario nazionale dei pensionati della Cgil, Stefano Landini, intervenuto alla Festa della Liberetà della Cgil svoltasi a Cosenza. “Ormai – spiega sempre Landini – siamo in una situazione dentro la quale in molte parti d’Italia e per molte persone ammalarsi è un vero e proprio lusso, quasi come diventare povero è una colpa”.

Una di queste categorie, maggiormente a rischio, è quella degli anziani, dove in Calabria, il 67% percepisce una pensione mensile con meno di 1000 euro, e il 50 % meno di 800 euro e tra quest’ultima categoria c’è anche chi ne percepisce meno di 500 euro. Al futuro governo la Spi Cgil, come ha spiegato Claudia Carlino, segretaria generale Spi Cgil Calabria, chiede non bonus, ma un sistema di welfare che dia loro dei servizi e poi un riconoscimento di quello che è il sistema reddituale delle pensioni, una rivalutazione delle pensioni ed il riconoscimento della quattordicesima a più pensionati.